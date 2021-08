A nova forma do coronavírus ainda não foi identificada em São Gonçalo, mas em municípios próximos. - Reprodução/arte

Publicado 13/08/2021 23:59 | Atualizado 14/08/2021 00:08

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde municipal divulgou um alerta sobre o perigo da variante Delta e a necessidade de serem mantidas as medidas sanitárias na cidade. Com maior poder de transmissão, a nova versão do coronavírus se caracteriza por ser mais infecciosa. E aí está o perigo. Por parecer um resfriado comum, as pessoas negligenciam os sintomas e continuam com suas rotinas: não fazem testes e vão transmitindo a nova cepa nos ambientes que frequentam. Por isso, a Prefeitura reforça a importância do isolamento social, do uso de máscaras e das mãos sempre higienizadas com água e sabão ou álcool em gel. O ciclo completo de vacinação – primeira e segunda doses – também é essencial.

“Uma pessoa infectada com a variante Delta pode infectar até outras seis por conta de sua alta carga viral nas vias aéreas. Na variante Delta, vemos muita congestão nasal, coriza, incômodo na garganta e dores de cabeça. Os sintomas diferem um pouco do que já conhecíamos, assemelhando-se ainda mais a um resfriado comum e fazem as pessoas negligenciarem o distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel. Também não fazem testes, que continuam sendo essenciais”, disse o infectologista Raphael Rangel, coordenador do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de São Gonçalo.

Apesar de ser mais transmissível, podendo afetar também as crianças, a nova variante ainda não se mostrou mais letal. No entanto, todos os cuidados continuam sendo necessários, já que ainda está sendo observada. “Sempre quando aparece uma nova variante, é tudo novo. Cada uma se comporta de um jeito e temos que ir nos adequando, mas mantendo as medidas de higiene, isolamento e vacinação. O cenário é de observação e o foco precisa ser sempre o bem estar e a saúde da população”, opinou Raphael.

Neste novo contexto, a imunização da população – aplicação das duas doses das vacinas ou dose única da Janssen – se faz cada vez mais necessária. Por isso, o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, André Vargas, convoca a população para que continue procurando os locais que aplicam as vacinas contra o coronavírus para completarem a imunização.

“Precisamos que todos os gonçalenses que já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 voltem aos locais para se imunizarem. As pessoas com mais de 18 anos que ainda não se vacinaram com a primeira dose, principalmente os idosos, devem procurar os pontos de vacinação para se vacinar, evitando novas internações e restrições na cidade”, explicou o secretário e médico.

Outra dica importante para evitar a contaminação por coronavírus é sempre priorizar ambientes ventilados e evitar os totalmente fechados. “Somente com essas combinações (medidas sanitárias e vacinação), conseguiremos barrar essa transmissibilidade comunitária da variante Delta, nos protegermos e estarmos preparados para a tão esperada retomada do normal. Vale ressaltar que as máscaras protegem contra todas as variantes, assim como as vacinas. Por isso, cuide-se e vacine-se”, finalizou Raphael.