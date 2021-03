Por O Dia

Publicado 16/03/2021 15:05 | Atualizado 16/03/2021 15:05

Rio - Não é de hoje que Viih Tube está com má fama entre o público por conta de sua higiene pessoal no BBB21. Na última semana, a youtuber confessou a outros brothers da casa que estava há uma semana sem lavar o cabelo. Em conversa com Juliette, João Luiz e Rodolffo, a jovem admitiu que estava higienizando apenas as extensões de mega hair que usa ocasionalmente no programa.

fotogaleria

Viih, inclusive, aparece em destaque em um ranking informal publicado na web sobre a quantidade de banhos dos participantes: ela tomou apenas 22 em mais de quarenta dias de programa, gerando inúmeros memes nas redes sociais.Essa situação chama a atenção não só pela falta de higiene, mas também pelos riscos que oferece à saúde capilar, especialmente no que diz respeito ao couro cabeludo. A tricologista Viviane Coutinho reforça que, assim como a pele do corpo, a pele do couro cabeludo precisa se manter sempre limpa para evitar possíveis problemas."Junto a outros fatores, a falta de higiene pode desencadear processos inflamatórios que causam coceira, irritabilidade, feridas e descamações, como a caspa. São portas abertas para muitas disfunções capilares, incluindo a queda de cabelo", explica a especialista.Segundo Viviane, a frequência de higienização varia muito de pessoa para pessoa. Essa frequência depende do tipo de cabelo, além da região em que ela vive e, lógico, do bom senso. Fios mais oleosos precisam de uma limpeza mais frequente porque produzem mais sebo em menos tempo. Já cabelos mais secos podem ter uma higienização com intervalos um pouco maiores. Há, inclusive, quem fique uma semana sem lavar, como Viih Tube, sem apresentar nenhum problema com isso.No entanto, o intervalo de uma semana, utilizado por Viih Tube, não é recomendado pelos especialistas."No geral, um bom intervalo é o de dias alternados. No caso de um cabelo muito seco, dois dias sem higienização é o máximo, até porque a cabeça absorve toda a poluição, com poeiras e resíduos do ambiente. Além disso, o couro cabeludo produz sebo continuamente. Portanto, a falta de lavagens gera acúmulo excessivo de óleo, que pode virar dermatite seborreica e doenças ainda mais graves."Viviane recomenda escolher cosméticos adequados para o cabelo, respeitando as necessidades dos fios e a frequência de limpeza que eles exigem. "Com a técnica correta, tanto a saúde do couro cabeludo quanto dos cabelos será mantida. Procure ajuda profissional caso haja problemas durante a lavagem, mesmo após adotar os cuidados indicados", acrescenta a tricologista.