Isabella Santoni nos bastidores do filme Missão Cupido Mariana Viana/divulgação

Por Filipe Pavão*

Publicado 30/05/2021 07:00

Rio - Prestes a estrear o filme “Missão Cupido”, em 10 de junho, véspera do Dia dos Namorados, Isabella Santoni conta como a divertida história da personagem Rita e do anjo da guarda Miguel (Lucas Salles) traz leveza e diversão em um momento tão difícil. “É uma comedia romântica para toda família. Também tem uma linguagem surrealista porque os personagens se transformam em quadrinhos, o que é inusitado. Tem o anjo da guarda, tem a Morte, tem Deus – e ele é bem diferente. É um bom filme para se divertir e aliviar o momento pelo qual a gente vive”, garante.

Na história roteirizada e dirigida por Rodrigo Bittencourt, o anjo Miguel profetiza que Rita nunca vai se casar ainda quando era bebê, mas ela cresce e o anjo recebe ordens de Deus (Rafael Infante) para reverter o processo, mas tem pouco tempo porque Rita cai nas seduções da Morte (Agatha Moreira).

“O anjo da guarda da Rita é bem atrapalhado e acaba jogando uma praga. Por isso, ela fica fechada para o amor, se torna uma mulher bem focada no trabalho e não costuma perder tempo com romance. Ela não tem muita esperança e romantismo, mas isso vai mudando ao longo do filme. Para os tempos que a gente vive, traz um sopro de esperança e amor”, conta Isabella.

Para construir suas personagens, Isabella costuma refletir sobre as diferenças e semelhanças entre elas. Esse é um processo que acaba fazendo a atriz pensar também sobre a sua própria vida e encontrar novas perspectivas sobre o mundo. Gravada em 2017, quando começava o namoro com o surfista Caio Vaz, a história de Rita fez a atriz se tornar mais romântica.

“As personagens fazem você se conhecer melhor como atriz porque você tem de olhar para partes suas que você não olha no dia a dia... Eu sou muito romântica, mas também amo trabalhar. Como a Rita é muito focada no trabalho e esquece do lado pessoal, ela me fez olhar para o quanto eu me divido nessas questões. Ela surgiu na minha vida no período em que eu estava conhecendo meu namorado atual e me deu me deu mais romantismo e esperança”, revela Isabella.

No cinema, na TV e no streaming

Além do filme “Missão Cupido”, a atriz também está na reprise de “Malhação – Sonhos”, na Rede Globo, que foi exibida originalmente em 2014 e teve grande repercussão. “Me rever está sendo uma experiência maravilhosa. Agora, consigo ver todos os capítulos e me divertir porque, na época, estava muito focada no trabalho. Também está sendo legal ver o quanto meu trabalho amadureceu, ver o quanto eu era menina e o quanto já achava que era mulher”, conta a atriz, que também vai estrear a série “Dom”, na Amazon Prime, em junho.

“É a primeira vez que estou vendo a reprise de um trabalho meu, tem a minha estreia no cinema e a minha estreia no streaming. É muito legal ver três personagens totalmente diferentes no ar. Eu olho e vejo que elas têm características muito específicas e, como atriz, é um presente. Embora eu tenha atuado em épocas diferentes, poder ver as três no ar vai ser muito bom para o meu trabalho”, afirma.

Contato com a natureza

Nas telonas e telinhas, o público acompanha as personagens de Isabella, mas, nas redes sociais, os mais de oito milhões de seguidores veem de perto a rotina e os bastidores do trabalho da artista, que quer inspirar positivamente as pessoas no dia a dia, sobretudo, incentivar o contato com a natureza.

“Estamos vivendo um momento no qual o mundo parou e muito do que acontece no planeta tem a ver com essa desconexão com a natureza. Quando estou na natureza, eu sinto que estou mais conectada comigo mesma e com o momento presente. Gosto de estar com o pé na terra, em uma cachoeira, na praia. O mar é algo que me alivia muito. Se eu puder influenciar as pessoas a estarem perto da natureza, não tem conexão melhor para gente fazer”, reflete.

“Eu também falo muito sobre autocuidado, que vai além das dicas de beleza e look do dia. Tem a ver com você tirar um tempo para ficar tranquilo, seja na natureza, onde me dá alivio, ou outro lugar. É para cada um entender o que faz você se conectar com você mesmo. A minha influência está mais ligada a isso que ao fato de dicas de look do dia. Hoje em dia os conteúdos estão muito voltados só para o consumo, então, esse outro lado é importante”, finaliza.

*Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa