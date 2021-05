Autora e empreendedora Renata Vavolizza Divulgação

Rio - O que pode levar uma mulher a querer se reinventar aos 38 anos de idade? No caso da designer e empreendedora Renata Vavolizza, o nascimento da pequena Violeta em 2018 foi fundamental nesse processo. Inspirada pela maternidade, ela começou a escrever um livro sobre sustentabilidade na moda e projetar sua própria marca depois de 20 anos de atuação profissional.

"Para mim, a maternidade representa a inspiração e coragem para empreender. Minha filha me ensina todos os dias a ser sua mamãe e compreender que a vida é transformação. Com a Violeta nos braços, fui empreender com liberdade, amor e humor. Tento levar toda leveza que encarei na maternidade para meu empreendedorismo, fazendo um negócio que gere conexão entre as pessoas”, detalha.

Com o livro “Design sustentável para a moda: uma abordagem sistêmica para a indústria têxtil e de confecção”, ela quer mostrar que é possível diminuir os impactos da indústria da moda no meio ambiente, além de estimular inclusão também. “Falar sobre moda e sustentabilidade é algo natural. (O livro) tem relação com a contribuição que poderia oferecer através da minha trajetória profissional“, diz.

Futuro e sustentabilidade

O livro explica como funciona a indústria e o mercado de moda, além de apontar alternativas para encontrar o equilíbrio por meio da sustentabilidade. “Acredito que a sustentabilidade é fundamental para o presente e futuro da moda, mas é preciso pessoas que pesquisem em profundidade. E minha compreensão sobre sustentabilidade envolve os aspectos econômico, social e ambiental. O aspecto social engloba pessoas, logo a inclusão também está relacionada a sustentabilidade”, avalia.

Renata acredita que o livro tenha como público alvo qualquer pessoa que se interesse por sustentabilidade, design, moda, indústria, confecção e temas similares. “Este livro é destinado aos acadêmicos em Design de Moda, que necessitam de uma bibliografia. É voltado para o profissional da indústria que deseja ampliar seus conhecimentos técnicos. É para o cidadão e consumidor, que deseja fazer escolhas conscientes ao comprar e utilizar artefatos têxteis”, conta.

Teoria e prática

No processo de pesquisa para o livro, Renata ainda teve a ideia de projetar a sua própria marca de roupas infantis, que foi lançada em plena pandemia e serviu como estudo prático para o próprio livro. “Utilizo a PePeLeTa para praticar o que estudo. Minha visão particular é que necessitamos reprojetar a indústria, reprojetar as relações de consumo, reprojetar as práticas e os fazeres. Podemos utilizar a essência interdisciplinar do design para dialogar com outras áreas do conhecimento”, pensa Renata.

No dia a dia da produção, ela revela que tem a contribuição de outras mães empreendedoras. “Quando nos tornamos mães, novas habilidades e capacidades são desenvolvidas e nos transformamos. A minha marca valoriza as mulheres mães, oferecendo oportunidade para retornarem ao mercado de trabalho. Nosso modelo de negócios coloca as mães para trabalharem em casa, traz renda, une a família, potencializa sonhos, cria redes de apoios”, explica.

*Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa