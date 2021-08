Na quarta (18), o espaço promove palestra sobre doenças sexualmente transmissíveis e realiza testes rápidos de HIV, hepatite e Covid-19, com vacinação contra esta última - Divulgação

Publicado 16/08/2021 16:00 | Atualizado 17/08/2021 02:14

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Assistência Social, por meio do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), iniciou, nesta segunda-feira (16), a agenda de programação da Semana de Luta da População em Situação de Rua. O primeiro dia contou com oficinas de currículo e balcão de empregos com representantes do Sine.

“Buscamos sempre promover a parceria entre a Subsecretaria de Trabalho e o Sine, pois assim possibilitamos a geração de renda para todos os munícipes”, afirmou o subsecretário municipal do Trabalho, Wagner Rodrigues.

“É de suma importância o Sine realizar esse serviço itinerante para beneficiar pessoas que não têm acesso aos nossos pontos de atendimento. Na ocasião, pudemos nos deparar com pessoas que têm experiência em diversas especialidades mas que não conseguem encontrar a vaga ideal, e através do nosso trabalho conseguimos realizar esse encaminhamento. Nossa intenção é, primeiramente, reinserir essas pessoas no mercado de trabalho, gerando dignidade e oportunidade para que eles possam reconstruir suas vidas. Além disso, temos o objetivo de atender as empresas nas deficiências de perfis para determinados tipos de emprego”, disse Alexandre Barrozo, coordenador do Sine São Gonçalo, unidade do Partage.

Na terça-feira (17), o Centro Pop vai promover a ação Espelho, Espelho Meu, de corte e barba gratuitos, voltados para a população vulnerável, com a participação de barbeiros e cabeleireiros voluntários, além da realização do Cadastro Único e da emissão de CPF. Na quarta (18), o local receberá uma palestra sobre tuberculose e doenças doenças transmissíveis por contato, testes rápidos de HIV, hepatite e coronavírus, além de vacinação contra a Covid-19.

Já na quinta (19), último dia da programação, haverá a distribuição de kits de higiene, uma apresentação cultural e o encerramento da Campanha Aquece São Gonçalo.