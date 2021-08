Local passa por novas obras de infraestrutura, que prometem manter um atendimento ainda mais rápido, humanizado e eficaz - Divulgação / Alex Alves

Local passa por novas obras de infraestrutura, que prometem manter um atendimento ainda mais rápido, humanizado e eficazDivulgação / Alex Alves

Publicado 17/08/2021 16:00 | Atualizado 18/08/2021 02:18

SÃO GONÇALO - A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê atendeu, no primeiro semestre deste ano, exatos 89.386 pacientes, entre urgências e emergências adultas e pediátricas, além de pacientes para testagem com sintomas clínicos de Covid-19. Foram mais de 38 mil exames de sangue e quase oito mil procedimentos de imagens, como raio X e eletrocardiograma.

Localizada às margens da RJ-106, próxima ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - que garante suporte nos casos mais graves -, a UPA do Colubandê funciona 24 horas em todos os dias da semana, inclusive feriados e pontos facultativos, possibilitando o primeiro atendimento à estabilização de pacientes acometidos por qualquer tipo de emergência.

Publicidade

"É extremamente importante este saldo. Os números nos garantem um retorno positivo por parte da população em relação ao serviço prestado e a infraestrutura da unidade. Vamos continuar avançando com obras e serviços voltados ao bem-estar da população que procura nossa unidade", garante o diretor geral, Raphael Riodades.

A UPA passa por novas obras de infraestrutura, que prometem manter um atendimento ainda mais rápido, humanizado e eficaz. Depois de receber novo piso (manta) em diversos setores, manutenção corretiva nas redes de água, elétrica e oxigênio nas salas de medicação, observação e coleta de sangue, além de pintura. O setor de pediatria é o mais repaginado.

Publicidade

Moradora do bairro de Tribobó, a auxiliar de cozinha Claudia Castro Risoleto, de 43 anos, garante que tem lugar cativo na unidade. "Eu só busco atendimento aqui. Isso já vai para quase três anos. Devo ser a paciente mais atendida nesta UPA (risos). Sofro de uma bronquite horrível e muita falta de ar, por isso sempre recorro ao atendimento aqui do Colubande. A equipe trata a todos muito bem", comenta a paciente, elogiando o atendimento oferecido pela unidade, administrada pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A UPA do Colubandê foi um dos locais escolhidos pela Secretaria Estadual de Saúde para realizar os testes de RT-PCR para Covid-19, por meio da coleta de amostras da região nasal com um swab (espécie de cotonete longo e estéril). Nos seis meses de testagem, a unidade totalizou 54.795 exames. Os casos positivos eram atendidos por médicos da unidade, e os mais graves, encaminhados às unidades de referência para internação e tratamento.