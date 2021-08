Com a chancela legislativa, o Poder Executivo fica autorizado a cobrar pelo estacionamento nas vias públicas em que funcionar o sistema - Divulgação / Leonardo Ferraz

Publicado 19/08/2021 20:58

SÃO GONÇALO - A Câmara Municipal aprovou, por 20 votos 3 abstenções, a Mensagem Executiva nº 023/2021 - encaminhada pelo prefeito, Capitão Nelson - para a implantação do Estacionamento Rotativo Remunerado. O objetivo de organizar o serviço de estacionamento nas principais ruas e avenidas do perímetro urbano de São Gonçalo e permitir maior fluidez de veículos nessas localidades.

Com a chancela legislativa, o Poder Executivo fica autorizado a cobrar pelo estacionamento nas vias públicas em que funcionar o sistema. O valor ainda será definido pela Prefeitura. Nesses locais haverá placas informativas para que as vagas disponíveis sejam identificadas com facilidade pelos usuários.



O serviço de estacionamento rotativo funcionará de segunda-feira a sábado, das 7h às 20h. Em períodos e horários diferentes, a possibilidade de uso será avaliada pelas autoridades que controlam o sistema de trânsito na cidade, observando-se a peculiaridade de cada via. As normas e dispositivos legais para o uso dessas vagas serão fiscalizados pelo órgão público gestor; aqueles que desrespeitá-los estarão sujeitos à multa por infração de trânsito e seus veículos poderão ser removidos para o depósito público.