Contabilização atual retroativa de gonçalenses mortos em outras cidades aumenta o número de vítimas fatais nas últimas semanas, mas não reflete a realidade da pandemia hoje em SGReprodução

Publicado 20/08/2021 08:00

SÃO GONÇALO - A variação de pacientes internados caiu por mais uma semana na cidade. Em contrapartida, apesar de ainda pequeno, o número de contaminados pelo coronavírus voltou a crescer na semana 32, correspondente a semana 8 a 14 de agosto. São Gonçalo continua com baixo nível de contaminação, na fase amarelo 1. Os resultados estão diretamente ligados à vacinação da população com mais de 18 anos, evitando que a doença evolua para casos mais graves, necessitando de internação.

Já as mortes contabilizadas diariamente são referentes a datas retroativas, garimpadas após investigação da Vigilância Epidemiológica. Desde o fim de julho, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil inclui, nos boletins diários da doença, as mortes de gonçalenses antes registradas em outras cidades. Devido a isso, o número de vítimas fatais está em crescimento, mas não reflete a atual realidade da pandemia em São Gonçalo.

Embora a vacinação evite a forma mais agressiva da doença, ela não evita a contaminação. Por isso, o governo municipal ainda mantém em vigor as medidas sanitárias de prevenção, como uso de máscaras, isolamento social e higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel.



Na semana 32/2021, os indicadores apontaram 31% de ocupação de leitos de UTI adulto. Na semana anterior, eram 37% (0 ponto). A ocupação de leitos de enfermaria caiu de 33% para 30% nesta semana (0 ponto). A variação de óbitos pelo coronavírus ficou com 0,64 e obteve dois pontos. Na semana anterior era 0,29 (sem pontuação). A variação de pacientes internados ficou em 0,89, obtendo dois pontos. Na semana anterior foi de 1,1 (quatro pontos). E, por último, a porcentagem dos casos da Covid-19 notificados ficou em 17% (quatro pontos). Na semana anterior foi de -12%, o que não pontuou.



Para ter a fase de risco determinada, são avaliados cinco indicadores: capacidade de leitos de UTI, capacidade de leitos de enfermaria, variação de óbitos por Covid-19, variação de novos casos e variação de pacientes internados. Dependendo dos números do sistema municipal de saúde, a cidade vai contando pontos e é classificada numa fase. São cinco no total, sendo o amarelo 1 (fase 1) o de risco mais baixo (variação de 0 a 9 pontos) e o vermelho escuro (fase 5) o de maior risco de contaminação (pontuação maior que 40).