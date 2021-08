O cadastro da população no SUS é uma determinação do Ministério da Saúde para o uso dos serviços médicos gratuitos do governo de toda e qualquer cidade brasileira - Divulgação

Publicado 19/08/2021 18:00 | Atualizado 19/08/2021 22:01

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde informa aos gonçalenses que procurem uma das unidades da rede para atualizar o cadastro ou mesmo se cadastrar no Sistema Único de Saúde (SUS), para poderem utilizar os serviços públicos de consultas, exames e cirurgias. “É muito importante os usuários atualizarem os seus cadastros para evitar a falta de atendimento. Muitas vezes, quando equipes da Secretaria de Saúde ligam para fazer a marcação, não conseguem falar com o paciente. E, se estiver com endereço errado, pode ter a consulta erradamente marcada próxima ao endereço que está cadastrado”, explicou o subsecretário da Atenção Básica, Maik Mello.

Uma das medidas que já está sendo tomada é a atualização do cadastro na ida aos postos de saúde e na ida dos agentes comunitários às residências. No entanto, nem todos os munícipes vão com frequência aos postos e os agentes não encontram todos em casa. “Por isso, a necessidade de o usuário procurar qualquer unidade de saúde para os dois propósitos – tanto para a atualização quanto para o cadastro. Pode ser qualquer uma: duas delas funcionam até 21h”, lembrou Maik.

O cadastro da população no SUS é uma determinação do Ministério da Saúde dentro do programa Previne Brasil. Atualmente, a Secretaria de Saúde de São Gonçalo possui 417 mil cadastros no SUS e ainda precisa cadastrar, até 31 de dezembro, pelo menos, 875 mil gonçalenses.