A seleção brasileira 'reforça' o jogo mobile mais baixado do mundo

Publicado 05/08/2021 17:09

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Garena anunciaram nesta quinta-feira a parceria que levará a seleção brasileira para o jogo mobile mais baixado do mundo: o Free Fire. O game, que tem Neymar como um dos inúmeros adeptos, vai colocará à disposição dos jogadores online a Amarelinha em formato de 'skins'.

Outros itens exclusivos também vão compor o acervo do game, febre em todo o mundo. O patrocínio do Free Fire se estende a todas as seleções brasileiras. Portanto, as ativações não se limitarão ao ambiente virtual. A marca será exibida em placas de publicidade na Granja Comary e demais locais de treinamento, assim como backdrop de entrevistas e arte dos ingressos.

"Assim como a Seleção, o Free Fire é um sucesso no país e acessível a todos os brasileiros. Esta parceria é uma das mais estratégicas da CBF recentemente, pois nos aproximará ainda mais de um público extremamente relevante para nosso mercado que é o gamer. Dentro deste patrocínio, estamos planejando uma série de ações de ativação focada no público jovem, que colocará a Seleção cada vez mais neste ecossistema", destacou o diretor de marketing da CBF, Gilberto Ratto.

De acordo com a entidade, o contrato tem duração de dois anos. Os valores, no entanto, não foram revelados. "Sabemos que muitos de nossos jogadores são grandes fãs de futebol e esta parceria permite que eles celebrem sua paixão pela Seleção Brasileira através do Free Fire", disse Fernando Mazza, Head of Operations da Garena Brasil.