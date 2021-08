Atualmente Valentino Rossi é piloto da equipe satelite da Yamaha, a Yamaha-SRT - AFP

Publicado 05/08/2021 17:04

O italiano ícone do Moto GP, Valentino Rossi, anunciou que irá se aposentar ao final da temporada de 2021. Aos 42 anos, o piloto, conhecido como 'doutor' por também ser médico, encerra sua carreira profissional de 26 anos sob as duas rodas, com 9 títulos da categoria.

"Infelizmente começo a minha última metade de temporada como piloto de MotoGP. É um momento difícil, bastante triste. (...) No próximo ano a minha vida vai mudar. Foi uma viagem muito longa, mas muito, muito divertida", declarou o piloto da Yamaha-SRT.

O ano de maus resultados com uma das piores classificações da categoria forçaram a decisão. Valentino é apenas o 19º no ranking da principal modalidade do motociclismo, com 17 pontos até a 10ª etapa. O 'doutor' já havia condicionado sua permanência ao resultado em 2021. "Durante a temporada os resultados não foram os esperados, por isso comecei a me questionar", explicou.

Embora deixe de pilotar, o italiano não deve se afastar muito das pistas já que atualmente dirige a sua própria equipe, a VR46, que fará parte da modalidade em 2022, com motos da Ducati. Havia, inclusive, uma expectativa que ele mesmo pudesse correr pela equipe no que seria sua 27ª temporada, mas ele decidiu antecipar a conclusão da sua carreira em 2021.



"Teria gostado de correr com a minha equipe, mas decidi não fazer isso porque isso significaria mudar de moto (de Yamaha para Ducati)", justifica.



Durante o anuncio, Rossi disse que deve se dividir entre o trabalho de gestão da equipe e uma possível carreira no automobilismo. O italiano pretende experimentar as quatro rodas antes de parar de vez. "Acho que sou um piloto para toda a vida. Vou apenas trocar as motos pelos carros, certamente não a este nível, mas acho que vou continuar correndo", acrescentou.

Aplaudido

Após o anúncio de Rossi, jornalistas e colegas aplaudiram o piloto, que é considerado uma lenda do motociclismo. Um dos relatos de admiração foi dado pelo francês, Johann Zarco. "Temos que agradecer ao 'Vale' por tudo o que ele nos deu. Ele mudou a imagem da motovelocidade desde os anos 2000", disse o francês, antes de Joan Mir compará-lo ao ícone do basquete Michael Jordan.

Conhecido pelo número '46', o piloto venceu nove mundiais de motovelocidade, sendo o primeiro pela categoria principal em 2001, pela Honda. O último foi em 2009, pela Yamaha. De lá para cá, o piloto não obteve o mesmo sucesso. Sua última vitória em etapas da categoria foi em 2017. Na temporada de 2019, ele ainda conquistou três pódios.

Com apenas um pódio em 2020, o piloto esteve pela primeira vez desde 1996 (quando estreou na categoria) fora do ranking dos 10 melhores pilotos do MotoGP. "Tudo bem, estou em paz. Não estou feliz, mas é a hora certa", concluiu o ídolo.

Com informações da AFP