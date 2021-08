José Aldo - Jeff Bottari/Zuffa LLC

Publicado 05/08/2021 15:52 | Atualizado 05/08/2021 15:56

Rio - Depois de 231 dias, o ex-campeão dos penas do UFC, José Aldo volta ao octógono. Desta vez, lutando no peso galo, o brasileiro vai enfrentar o compatriota Pedro Munhoz, na co-luta principal da edição 265 do maior campeonato de lutas do mundo. Além dos brasileiros, o americano Derrick Lewis enfrenta o francês Ciryl Gané na outra luta principal, que vale o cinturão interino dos pesados. O evento terá a transmissão ao vivo feita pelo Combate, a partir das 18h50 neste sábado.

A Principal luta da noite, definirá não só o dono do cinturão interino dos pesados, mas também o próximo adversário do atual campeão da divisão, o camaronês Francis Ngannou.

Outros brasileiros estarão em ação, como Vicente Luque que vai em busca da sua quarta vitória seguida entre os meio-médios, diante do americano Michael Chiesa, invicto desde 2018. Pelo card preliminar, a paulista Melissa Gatto estreia no UFC enfrentando a americana Victória Leonardo pela divisão dos moscas. Já o paulistano Anderson “Berinja” tem pela frente o americano Miles Johns, revelado pelo programa ‘Contender Series’, que revela talentos para o UFC.

A cobertura do Combate para o UFC 265 começa nesta sexta-feira, dia 6, com a exibição do programa ‘Countdown to UFC 265’, que mostra como foi a preparação dos lutadores para o evento. No dia seguinte, a partir das 18h50, Luiz Felipe Prota e Rodrigo Minotauro comandam o ‘Aquecimento Combate’ e a transmissão do card preliminar. Na sequência, André Azevedo narra e Luciano Andrade e Fabrício Werdum comentam o card principal. Os perfis oficiais do Combate no Facebook e no Youtube exibem o ‘Aquecimento Combate’ e as duas primeiras lutas da noite.