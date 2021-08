Daniel Alves disputa a sua primeira Olimpíada aos 38 anos - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/08/2021 15:01

Recordista de títulos oficiais, Daniel Alves pode ampliar a sua gloriosa coleção com o ouro olímpico. Caso o Brasil vença a Espanha na final deste sábado, em Yokohama, o experiente lateral de 38 anos chegará à 42ª conquista. Na expectativa em sua primeira Olimpíada, ele prefere curtir o momento.

"É um grande prazer estar aqui, com grandes profissionais. Independentemente da trajetória que tenho, das conquistas e de tudo o que vivi com a camisa da Seleção, estamos em igualdade de condições, pois estamos estreando na competição. Não tem vaidade, ego, nada que atrapalhe a convivência. Estamos atrás de um sonho, que não é só meu ou do mais jovem, é de todo mundo. Será um dia duro de trabalho, mas especial, porque uma final, ainda mais olímpica, não se joga todo dia", afirmou.



Campeão em todos os clubes que passou (Bahia, Sevilla-ESP, Barcelona-ESP, Juventus-ITA, PSG-FRA, São Paulo), além da Seleção Brasileira, Daniel Alves já levantou troféus de Mundial de Clubes, Liga dos Campeões, Copa América, Copa das Confederações, entre tantas conquistas nacionais. O último título foi o Paulista pelo São Paulo. E ele não quer parar por aí.



A conquista do ouro olímpico seria mais um passo para o seu grande objetivo: a Copa do Mundo do Catar, em 2022.



"Sempre foi claro, antes mesmo das Olimpíadas. Meu objetivo é estar no Mundial de 2022, isso não mudou, só melhorou pelo fato de eu estar aqui", avisou.