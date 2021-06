O comentarista Maurício Borges, o "Mano", deixou o Fox Sports e agora é comentarista do SBT - Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 13:12

Rio - Fora do Fox Sports desde outubro, o comentarista Mano, atualmente no SBT, revelou que tinha uma relação conturbada com Fábio Sormani, com quem trabalhou durante sete anos no "Fox Sports Rádio". Em entrevista ao canal Alê Oliveira, no YouTube, ele afirmou não ser amigo do jornalista.

"O Sormani é um cara difícil de lidar. Eu tive muitos problemas com ele, de ordem pessoal. No programa, é aquele negócio: dentro de uma guerra você tem que saber até onde pode ir. Quando você passa desse ponto, mesmo que você tenha razão, você perde a mão. Então, quando sai da discussão do programa e vai para o lado pessoal, você já tem algo guardado, já tem algo contra aquela pessoa. Convida para um churrasco em casa? Não. Mas trabalho com ele de novo? Sim. (...) Independente de ser meu amigo - e não é - , não vou boicotá-lo. Isso é coisa de vagabundo", afirmou.

Outro que teve sua postura criticada por Mano foi Casagrande, da TV Globo. Para ele, o ex-jogador tem "politizado demais" o futebol.

"Um cara que eu sou fã é o Casagrande, mas acho que ele está politizando demais a discussão. Em diversas discussões, ele tenta impor um ponto de vista e você vê até ele puxando uma bandeira política para dentro do discurso. Eu não gosto disso. Ele tem o direito dele de se manifestar, manifestar a opinião política. Dentro do ambiente em que tem um programa de futebol, por mais que as coisas se interliguem, você tem que filtrar", declarou.