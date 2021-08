Israel e Rodolffo no Altas Horas - Reprodução

Publicado 23/08/2021 18:13 | Atualizado 23/08/2021 18:14

A dupla sertaneja Israel e Rodolffo entrou na Justiça contra a Globo e também contra o escritório "AudioMix".Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, a dupla entrou com uma "ação de exibição de documentos".



Israel e Rodolffo assinaram um contrato com cessão de direitos que dava para a AudioMix exclusividade das interpretações sonoras e audiovisuais.



A dupla alega que tem recebido royalties com abatimentos da Globo sem uma justificativa prévia e solicitou à Justiça uma prestação de contas da emissora carioca e do escritório. Israel e Rodolffo acreditam que a Globo e a AudioMix agiram de má fé e ocultaram as informações financeiras.



Rodolffo, da dupla com Israel, participou do "BBB 21" e transformou a música "Batom de Cereja" em hit dentro do reality.



Segundo Lo-Bianco, a Globo negou apresentar os documentos por causa de cláusulas de confidencialidade, enquanto a AudioMix também não apresentou os documentos por alegar que a atribuição da empresa era repassar para a dupla o valor pago pela emissora.



A Justiça decidiu que Globo e AudioMix devem apresentar, em até 30 dias, o contrato de confidencialidade feito. A planilha com negociações e pagamentos também deve ser apresentada. Porém, a AudioMix recorreu da sentença e o caso foi enviado para que os desembargadores julgassem em segunda instância a necessidade da abertura de contas.



A AudioMix não representa mais a dupla Israel & Rodolffo. Porém, segundo o empresário da dupla, Rodrygo Bica, o caso teria sido resolvido em um acordo.