Manu Gavassi - Reprodução/Instagram

Manu GavassiReprodução/Instagram

Publicado 23/08/2021 16:06

Rio - Manu Gavassi surpreendeu seus fãs ao postar uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram, nesta segunda-feira (23). Após iniciar a divulgação de seu novo álbum , no último sábado, a ex-BBB surgiu ruiva e falou sobre o período de nove meses em que esteve ausente das redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

"Tô nervosa. Venho por meio deste vídeo avisar que eu voltei após nove meses longe das redes sociais. Quando digo 'longe' é realmente longe. Não tinha as minhas senhas. Fiquei completamente em detox", afirmou a artista de 28 anos.

Dando os primeiros passos de uma nova fase em sua carreira musical, Manu contou que usou esse momento para entender se gostaria que sua vida pessoal tivesse mais destaque que sua arte, especialmente, depois de ser finalista no "BBB20".

Publicidade

"Não foi uma coincidência que esse foi o processo musical mais difícil e transformador de toda a minha vida. Algumas pessoas podem achar meio drástico ficar completamente fora. De fato é meio drástico, mas eu acho que eu precisava disso para o tipo de artista que eu queria ser. Com tudo o que aconteceu comigo no último ano, precisava decicir se eu queria que a minha vida pessoal falasse mais alto do que eu tenho para mostrar da minha arte e trabalho. Optei pelo inverso. E foi um processo transformador e muito dicifil, mas de recuperar a minha autoconfiança também", declarou.

Se preparando para seu primeiro lançamento musical desde "Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim", em parceria com Gloria Groove, a cantora afirma estar mais tranquila para divulgar seu trabalho. "Estou com um pouco de medo, mas espero que esse tempo que eu demorei para colocar tudo isso para fora e encerrar esse ciclo de criação não afete o carinho que você têm por mim. Espero que a gente esteja junto neste novo ciclo. Agora tenho a minha senha e ninguém pode me parar", finalizou.