Publicado 23/08/2021 17:52 | Atualizado 23/08/2021 17:53

Virginia Fonseca compartilhou um novo vídeo em seu canal no YouTube. Nele, a influenciadora digital mostrou um desafio que fez com alguns youtubers e revelou o presente mais caro que comprou em uma determinada loja. O "mimo" se tratava de uma meia, que Virginia comprou para a filha, Maria Alice, no valor de R$ 515.

fotogaleria

No desafio, Virginia tinha que mostrar o item mais barato e o mais caro que comprou em uma loja. Para cumprir, a influenciadora decidiu presentar a filha, que completará 3 meses na próxima semana, em uma loja da grife Gucci.



"Eu vou comprar o item mais barato, mas eu vou tentar comprar uma coisa que não perca tão rápido, tipo sapato, essas coisas. Eu não quero comprar uma coisa relativamente cara e depois de 2, 3 meses, a Maria Alice não usar mais. Eu sei o quanto é difícil ganhar dinheiro".



A atendente da loja chega a mostrar um sapatinho no valor de R$ 2.590. Na compra, Virginia ainda ficou em dúvida se levava uma blusa de R$ 1.270. Por fim, a influenciadora acabou comprando uma meia, com estampa da marca, no valor de por R$ 515.

"Uma meia que custa 500 reais, tem que ser, no mínimo, muito chique mesmo", brincou.