23/04/2021

Duque de Caxias - Vitória contra o racismo religioso! O governador em exercício, Cláudio Castro, sancionou a Lei 9251/2021 que determina o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado o Terreiro de Joãozinho da Goméia. O mandato da deputada Mônica Francisco (PSOL) criou o projeto em diálogo com as herdeiras/herdeiros espirituais de João Alves Torres Filho, o Joãozinho da Goméia, e com o Ministério Público Federal.

Tombamento definitivo da Gomeia deve acontecer em um mês Divulgação

“Preservar aquele espaço é demarcar a trajetória das pessoas que praticam religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, que são muito atacadas, as lutas e a resistência da população negra. O Terreiro de Joãozinho da Goméia deve ser reconhecido como espaço de memória afetiva, de afirmação identitária e de disseminação da cultura afro-brasileira” afirmou a deputada, que é pastora evangélica progressista, defensora do Estado laico e vice-presidente da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional da Alerj.

A Lei 9251/2021 tem coautoria dos deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha (Cidadania) e Waldeck Carneiro (PT). O tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público com o objetivo de preservar, através da aplicação da lei, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados.

O Terreiro da Gomeia fica na Avenida Prefeito Braulino de Matos Reis, número 360, no bairro Vila Leopoldina.

Ator Átila Bee interpretou o protagonista do filme Joãosinho da Goméa- O Rei do Candomblé Divulgação

Quem foi Joãozinho da Goméia?

João Alves Torres Filho, o Joãozinho da Goméia, nasceu em Inhambupe-Ba, foi para Salvador ainda criança, onde começou sua trajetória religiosa. Devido aos movimentos tradicionais das mães de santo da Bahia, mudou-se para a Baixada Fluminense, estabeleceu seu terreiro em Duque de Caxias, na década de 60, onde alcançou fama.

Escola de Samba Grande Rio, que desfilou pelo Grupo Especial, levou para a Marquês de Sapucaí a história do babalorixá Joãozinho da Gomeia e uma mensagem de tolerância Dhavid Normando | Riotur

A vida e trajetória do mais famoso babalorixá do país foi contada no último carnaval pela agremiação caxiense. A Grande Rio fez um desfile histórico, alcançado o vice-campeonato. Nas redes sociais, a tricolor comemorou a notícia do tombamento com uma postagem.

Construção de creche

Em junho do ano passado, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, anunciou que faria uma creche no local. Diante do anúncio, o Ministério Público Federal (MPF) pediu explicações a Reis e às secretarias municipais de educação e cultura. No dia 18 de julho, foi realizado o ato Abraço em Defesa do Terreiro da Gomeia. Uma semana depois, a prefeitura desistiu de construir a creche no espaço.