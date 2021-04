Alana Azevedo (como Alana da Globe), Rafael Ávila e Luiz Gontijo Reprodução/ Youtube Meia Hora

Por MH

Publicado 28/04/2021 20:02 | Atualizado 28/04/2021 20:20

Rio - Desde o início de 2021, a "TV Globe" viralizou e se tornou um sucesso nas redes sociais. Fruto de uma brincadeira da jornalista Alana Azevedo, moradora de Volta Redonda, a emissora já habita no imaginário de muitos seguidores, que se divertem com o que seria uma espécie de ‘mundo invertido’ da concorrente, TV Globo.

CEO da ‘Globe’, Alana também expressou seu descontentamentos com Boninho, diretor do Big Brother Brasil, da TV Globo, além de alguns participantes da atual edição do reality, como Carla Diaz, Fiuk e Juliette. A personagem alegou que seria confirmada na 21ª edição, mas foi cortada às vésperas da estreia do reality.

Ao fim da entrevista, Alana não poupou Luiz Gontijo e Rafael Ávila, integrantes da equipe de Redes Sociais que comandaram a live: a personagem de Alana "anunciou a compra" do MEIA , a "mudança" do nome do jornal e a "demissão" de ambos. Sobrou até para o outro convidado, o tiktoker Victor Melo, que pleiteava uma vaga na Globe. Confira!

Em janeiro, a própria TV Globo entrou na brincadeira: durante o encerramento de uma das edições do Globo Esporte, o apresentador Felipe Andreolli fez piada com a logo do programa.

“Acabou o Globe Esporte” e o logo no telão



dessa vez o @chicobarney foi longe demais pic.twitter.com/DuWnfewDL8 — Ricardo S (@RickSouza) January 22, 2021

