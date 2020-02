Incêndio atinge prédio 'Balança Mas Não Cai', no Centro

Rio - O edifício conhecido como 'Balança Mas Não Cai', na Rua do Santana, Centro do Rio, sofreu um incêndio na tarde deste sábado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa das chamas foi um quadro de energia em curto-circuito, que deixou a portaria pegando fogo. Com o fogo controlado, sem risco de alastramento, não há vítimas, até o momento. Os bombeiros tiveram que esperar a Light para desligar a energia do prédio para que pudessem prosseguir com segurança.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se posicionou.