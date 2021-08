Viviane Araújo foi eliminada na semifinal da 'Super Dança dos Famosos' - Reprodução/Globo

Publicado 23/08/2021 16:32 | Atualizado 23/08/2021 16:35

Rio - A atriz Viviane Araújo comentou a sua eliminação na semifinal do "Super Dança dos Famosos" no início da tarde desta segunda-feira (23).

Viviane, de 46 anos, fez um desabafo através do seu perfil oficial no Instagram e comemorou sua evolução na disputa de dança da TV Globo.

"Quando a gente consegue realizar tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, a sensação é de alma lavada! Por isso eu gritei, vibrei, pulei ao terminar a Salsa, não foi parceiro?! E a você, Rodrigo, toda minha gratidão, pois você acreditou em mim e fez com que eu chegasse até aqui! Saímos vitoriosos sim, porque dançamos ontem com a nossa alma e com todo amor que sentimos pela dança!", iniciou Viviane.

A atriz perdeu a disputa para Dandara Mariana, que garantiu a vaga na final do "Super Dança dos Famosos". Viviane também agradeceu o apoio dos fãs e jurados. "Quero expressar aqui também meu agradecimento a todos os jurados por todas as palavras ditas, em todas minhas apresentações! Vocês me ajudaram muito na minha evolução dentro do quadro, porque cada palavra que eu ouvia, era um aprendizado pra mim!", completou.

Dandara Mariana, Paolla Oliveira, e Rodrigo Simas estão na grande final do "Super Dança dos Famosos".

Confira a publicação:

