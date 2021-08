Gil do Vigor desmente boatos de que estaria namorando - Reprodução/Instagram

Gil do Vigor desmente boatos de que estaria namorandoReprodução/Instagram

Publicado 23/08/2021 17:28

Rio - Gil do Vigor esclareceu que não está em um relacionamento sério, nesta segunda-feira (23). Prestes a se mudar para os Estados Unidos, o ex-BBB respondia "perguntas vigorosas" dos fãs quando foi questionado se estava namorando e negou, afirmando que seu foco está em seu pós-doutorado (PhD).

Após término com Luísa Sonza, Vitão desabafa sobre carreira: 'Me destruindo por dentro'

"Ainda não! Tô aí conhecendo, conversando, regozijando, mas ainda namorando, não, porque PhD, nos Estados Unidos. Então, calma, respira e vamos com calma!", pediu. O economista embarca para a Califórnia, nos EUA, no dia 28 de agosto, acompanhado por sua mãe.

Os rumores de que o ex-BBB estaria namorando começaram após um postagem de Gilberto no Twitter dizendo: "Tô com alguém. Espero que possa continuar com ele mesmo com a distância". Depois da publicação, fãs encontraram o perfil de Plínio Vasconcellos, dentista que compartilhou fotos em que aparece em clima de romance com Gil