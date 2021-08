Laura Keller - reprodução do instagram

Laura Keller

Publicado 23/08/2021 21:48 | Atualizado 23/08/2021 21:49

Laura Keller ficou sabendo da notícia de que Virginia Fonseca comprou meias de R$ 515 para a filha Maria Alice, de dois meses, e deu sua opinião sobre o assunto. A participante da "Ilha Record" parece não ter gostado muito da atitude da influenciadora digital e não poupou palavras.

"Cada um com a sua realidade, mas as meias de R$ 1,99 vão aquecer o pé igual", disse Laura. Os fãs de Virginia não gostaram muito do comentário e criticaram a atitude de Keller, que voltou às redes sociais para se retratar.



"Eu comentei em tom de humor. Não fiz isso para criticar, jamais criticaria uma mãe. Cada mãe sabe da sua condição, do que é melhor para seu filho (...) Eu fiquei imaginando uma meia de R$ 500 no pé do meu filho virando um trapo", iniciou.

"Não foi uma crítica, alfinetada. Não foi inveja, biscoito, nada disso. Foi um comentário para algo que, na hora, achei engraçado. Virgínia, um beijo para você, seu maridão e a filhota", concluiu.