Publicado 21/08/2021 17:08 | Atualizado 21/08/2021 17:09

Quem nunca recebeu uma ligação de cobrança sendo que, na verdade, era em nome de outra pessoa? Isso acontece com todo mundo, inclusive com Boninho. O diretor da Globo foi às redes sociais neste sábado para reclamar de uma empresa anunciante da emissora.

Em um vídeo, postado no Twitter e no Instagram, o diretor explica que tem recebido ligações das Casas Bahia, cobrando uma pessoa de nome Emília. O executivo da emissora diz que já informou que o número não é o da devedora, mas de nada adiantou, as ligações continuam.

"Alguém já teve o nome e o telefone linkado a uma compra indevida? Pois é, as Casas Bahia acham que eu sou a Emília ou a Emília deu meu telefone, sei lá. Já liguei, tem três meses que eu reclamo que eu não sou a Emília, já fui no 0800, já liguei, fui no site e nada", escreveu Boninho. Vale lembrar que a empresa já fez até ação de merchandising na novela "Amor de Mãe".

Gente tem três meses que a cobrança da @casasbahia procurando uma tal de Emília! Já falei mil vezes que não, já foi no 0800 e nada!! Todo dia mias de 10 ligações. Casa Bahia eu não sou a Emília!!! pic.twitter.com/nO4CXBEapv — J.B. Oliveira (@boninho) August 21, 2021

No Twitter, o perfil das Casas Bahia responderam automaticamente, orientando Boninho a acessar o portal e aguardar resposta.