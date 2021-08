A prefeita de Quissamã e presidente do Cidennf, Fátima Pacheco, e o prefeito de Italva, Léo Pelanca, se reuniram com o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, e sua equipe nesta terça-feira (10), no Rio. - Foto: Divulgação.

A prefeita de Quissamã e presidente do Cidennf, Fátima Pacheco, e o prefeito de Italva, Léo Pelanca, se reuniram com o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, e sua equipe nesta terça-feira (10), no Rio.Foto: Divulgação.

Publicado 10/08/2021 19:56

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã e presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), Fátima Pacheco, e o prefeito de Italva, Léo Pelanca, se reuniram com o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, e sua equipe nesta terça-feira (10), no Rio.



Seguindo a parceria com o Governo do Estado, o órgão estadual vai levar uma série de serviços como vistorias itinerantes de veículos, provas práticas de habilitação, blitzen educativas e outras ações para os municípios integrantes do Consórcio – Bom Jesus do Itabapoana, Campos, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana.

"Tivemos uma reunião muito produtiva com o presidente do Detran, que garantiu esses serviços itinerantes para os municípios do Cidennf. Agradecemos também ao governador Cláudio Castro por estar muito perto dos municípios do interior, levando ações importantes. Discutir com o Detran questões do trânsito significa muito mais que cumprir a legislação. É salvar vidas e garantir a mobilidade com segurança”, disse Fátima Pacheco.



Adolfo Konder ressaltou a importância da parceria com as cidades do interior do estado. "Os prefeitos nos trouxeram demandas importantes para o Norte e o Noroeste Fluminense e vamos começar uma série de ações conjuntas. Vamos levar vistorias itinerantes, serviços de habilitação, ações de educação no trânsito, blitzes educativas. Estamos estabelecendo uma parceria importante com as prefeituras e também contribuindo para a municipalização no trânsito desses municípios. Com isso, estamos atendendo a recomendação do governador Cláudio Castro de dar atenção especial a essa região”, conta o presidente Adolfo Konder.

Também representando o Cidennf, o prefeito de Italva agradeceu ao Detran pela receptividade às reivindicações e ao governador por abrir as portas para o Norte e Noroeste Fluminense. “Espero que esse trabalho seja o início de vários outros que virão para as nossas cidades”. Atualmente o Cidennf conta com os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Quissamã, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana.