Está prevista uma colheita de mais de 800 quilos em cada um dos 45 hectares que receberam o plantio do feijão da espécie xodó. - Foto: Adilson Santos.

Publicado 09/08/2021 18:38

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, apoia o desenvolvimento da Agricultura Familiar, uma das principais vocações econômicas do município. Nesta época do ano, a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca auxilia os produtores na colheita do feijão com máquinas e técnicos especialistas. Com isso, a expectativa é de uma colheita de 36 toneladas, um número expressivo na geração de emprego e renda.

"A Agricultura Familiar, além de promover o desenvolvimento, gera emprego e renda, sendo uma vocação do município. Todo incentivo é oferecido pela Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, do plantio até a colheita", pontuou a prefeita Fátima Pacheco.

Está prevista uma colheita de mais de 800 quilos em cada um dos 45 hectares que receberam o plantio do feijão da espécie xodó. A produção será destinada à venda direta ao consumidor ou direcionamento para a merenda escolar, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Em 2017, Quissamã foi reconhecida e premiada pelo órgão federal como município que compra mais de 30% da Agricultura Familiar.

"Apoio, visitação técnica, patrulha agrícola para o preparo, fortalecimento e manejo do solo são algumas das ações oferecidas aos pequenos produtores", ressaltou o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca de Quissamã, Luciano Pessanha.

A expectativa por uma boa colheita deixa os produtores animados. É o caso do agricultor Sérgio de Souza. “O apoio da Prefeitura de Quissamã está sendo fundamental para o bom resultado na minha safra de feijão. Recebi orientações e a disponibilidade de maquinário”, relatou o agricultor.

Mais investimentos com apoio do Governo do Estado

Na última semana, a prefeita Fátima Pacheco e o governador Cláudio Castro anunciaram a chegada a Quissamã do projeto-piloto do Programa Rio Milho, de desenvolvimento e cultivo do alimento no estado do Rio. O secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, destaca que Quissamã foi escolhida para o início do Projeto Rio Milho e que vai servir de modelo para todo o Estado.

"Vamos oferecer semente, know-how e colheitadeira, objetivando o desenvolvimento dessa cultura tão importante e necessária", frisou Marcelo Queiroz.