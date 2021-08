O Governador Cláudio Castro e a Prefeita de Carapebus visitam à Ponte dos Lameiros, recém-inaugurada com recursos do DER. - Foto: Carlos Magno.

O Governador Cláudio Castro e a Prefeita de Carapebus visitam à Ponte dos Lameiros, recém-inaugurada com recursos do DER. Foto: Carlos Magno.

Publicado 06/08/2021 16:02 | Atualizado 06/08/2021 16:03

CARAPEBUS - Cumprindo agenda em diversas cidades do Norte Fluminense, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), esteve em Carapebus na tarde desta quinta-feira (5), juntamente com uma comitiva de secretários estaduais e deputados estaduais. O governador foi recebido na cidade pela prefeita Christiane Cordeiro (PP) e por secretários municipais e vereadores.



Castro visitou a Ponte dos Lameiros, no centro de Carapebus, principal acesso do município à Macaé, cidades do Norte Fluminense. A via sobre o córrego Lameiro, na RJ-178, foi totalmente revitalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), órgão vinculado à Secretaria das Cidades e liberada para o trânsito, em janeiro deste ano. Com investimento de R$ 3.881.962,63, a construção liga ainda os municípios de Quissamã e Carapebus, e facilita a vida dos moradores da região.



“Recuperar as cidades mostra o quão importante é interior para todo o Estado. Eu morei no interior, sei o que ele precisa e o que merece: ser tratado como a capital e a Região Metropolitana. Chegou a hora de cuidar desse interior”, disse o governador.



A antiga ponte foi condenada e derrubada pelo DER, em junho de 2019, após interdição de dois anos, para dar início às obras da nova construção. A via foi totalmente restaurada, desde a sua fundação, até a estrutura de lajes e vigas.





Além do término da construção da nova ponte, com 16 metros de extensão, o DER finalizou, no trecho da construção, serviços de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, muros atirantados e instalação de guarda-corpo. Antes da conclusão da obra, os motoristas precisaram fazer um desvio em uma estrada vicinal, paralela à rodovia.





Carapebus receberá investimentos do Governo





Durante a visita à Ponte dos Lameiros, o governador Cláudio Castro anunciou mais investimentos para o município. Aguardada pela população de Carapebus, a Praça da Matriz será totalmente revitalizada. O projeto conta com um playground para as crianças, uma área para a Terceira Idade, um quiosque de alimentação, bancos e o plantio de árvores para uma nova arborização, bem como um estacionamento.



A obra está orçada em R$ 3 milhões e 100 mil com recursos do Governo do Estado. O Termo de Compromisso entre a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras (Seinfra) e a prefeitura de Carapebus deve ser entregue ainda esse mês.





“Estamos trazendo investimentos para todo o Estado do Rio de Janeiro. Recuperando a infraestrutura do interior, gerando renda e possibilitando mais empregos para todos os fluminenses”, disse o secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos.





Mais cedo, o governador também visitou as obras de revitalização da RJ-182, que vai ligar Carapebus até a BR-101. Foram cerca de R$ 3 milhões para revitalizar nove quilômetros de estrada.