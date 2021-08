Transporte é oferecido para alunos de universidades e cursos técnicos em Campos e Macaé. - Foto: Divulgação.

Transporte é oferecido para alunos de universidades e cursos técnicos em Campos e Macaé. Foto: Divulgação.

Publicado 05/08/2021 20:12 | Atualizado 05/08/2021 20:14

QUISSAMÃ - A partir do próximo dia 16 de agosto, a Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria municipal de Educação, disponibilizará o transporte para alunos de universidades e cursos técnicos em Campos e Macaé. No mesmo dia estarão disponíveis para retirada a carteira do universitário para o transporte. Mais de 290 universitários fizeram o cadastramento e o recadastramento para o serviço.



A secretária de Educação, Helena Lima, explica que a logística será oferecida de segunda a sexta, no horário da manhã e à noite. "Vamos atender conforme a demanda apresentada pelos alunos. Vamos disponibilizar também transporte, uma van, aos sábados para aqueles que tenham atividade acadêmica em Macaé", frisou Helena Lima.

Publicidade



Nesta quinta (5), foi divulgado o resultado final do Programa Municipal de Bolsas de Estudos para universitários. "Aqueles que estão aguardando o resultado e ainda precisarem do transporte podem procurar a Secretaria de Educação para fazer o cadastro", concluiu a secretária de Educação.