A subsecretária de Saúde, Sabrine Pereira, participou do evento e falou sobre a importância de capacitar continuamente, todos os profissionais da Saúde. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 02/08/2021 21:05

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria municipal de Saúde, realizou na manhã deste sábado (31), mais uma etapa da capacitação para as enfermeiras da Estratégia de Saúde da Família (ESF). No circo, que foi iniciado em abril, a mastologista Milena Issa utiliza tanto a metodologia prática, quanto a teórica.



A capacitação tem como objetivo principal diagnosticar precocemente o câncer de mama, muito acometido nas mulheres, mas que também pode acontecer nos homens, quando consegue-se reconhecer pacientes com a prioridade no atendimento. A proporção é de 100 casos femininos, para um masculino.

“Buscamos com a educação permanente e o aprimoramento do conhecimento, proporcionar cada vez mais, o melhor atendimento aos nossos usuários. Resolvi começar com a aula prática, passando as informações que são fundamentais para otimizar o atendimento. Hoje teremos a teoria e finalizaremos com a prática, no esquema chamado sanduíche”, disso Milena.



O tratamento precoce traz mais qualidade de vida aos pacientes. A integração dos serviços é muito importante para garantir o cuidado inicial e quem recebe o caso, são as enfermeiras das ESF’s. Por isso a capacitação é fundamental para que os munícipes da rede municipal de saúde tenham o mais primoroso atendimento, do início ao término do tratamento.

“A educação permanente nos ensina que quanto mais cuidado temos no primeiro atendimento, melhor para todos nós. O sinal de alerta é ligado e podemos identificar casos precoces e levarmos as informações para os ACS - Agentes Comunitários de Saúde. Estamos aqui para sugar o máximo de informações possíveis e para aprender cada vez mais, pois a Dra. Milena tem 24 anos de experiência. A calma e determinação dela, nos ensinam bastante, além de toda a parte do embasamento, conhecimento e dedicação”, explicou a Vivian Albuquerque, enfermeira da Estratégia de Saúde da Família de Caxias.



A qualificação abordou temas como a anatomia da mama, lesão do complexo auréola papilar, mastalgia, alterações funcionais, inflamatórias, infecciosas, microcalcificação, linfonodo palpável, achados suspeitos nos exames de imagem, com alterações das mamas, onde é classificada as alterações de acordo com o sistema BI-RADS (Breast Image Reporting and Data System), em uma escala de 1 a 6, determinando o estadiamento da doença, entre tantos outros.

A subsecretária de Saúde, Sabrine Pereira, participou do evento e falou sobre a importância de capacitar continuamente, todos os profissionais da Saúde. “É um momento muito importante, pois estamos integrando os serviços de saúde, capacitando a equipe e trabalhando para atender a população com mais qualidade e resolutividade”, finalizou.