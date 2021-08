No último sábado (31), no início da tarde, foram dois focos: o primeiro no bambuzal próximo ao Instituto Federal Fluminense (IFF) e o segundo na Estrada da Campina. - Foto: Divulgação.

02/08/2021

QUISSAMÃ - A Defesa Civil de Quissamã, no Norte Fluminense, emitiu um aleta ressaltando a importância da prevenção de queimadas em período de estiagem e está em alerta para o aumento de ocorrências envolvendo focos de incêndios. No último sábado (31), no início da tarde, foram dois focos: o primeiro no bambuzal próximo ao Instituto Federal Fluminense (IFF) e o segundo na Estrada da Campina.

Duas equipes se dirigiram aos locais da queimada com o carro-pipa, conseguindo controlar a situação.

A condição climática e o baixo volume de chuvas contribuem diretamente para o ressecamento do solo e da vegetação, deixando mais propícia a ocorrência de incêndios em vegetações decorrentes de queimadas.

A Prefeitura de Quissamã, por meio da Defesa Civil, vem tratando deste assunto de modo mais detalhado para auxiliar a população, que tem relevante papel na prevenção de queimadas nesta época do ano.

De acordo com Marcos Alves, coordenador da Defesa Civil, boa parte das ocorrências de incêndio em matas se dão devido ao comportamento das pessoas. Marcos reforça a importância de jamais usar o fogo como agente de limpeza em qualquer que seja o local como, por exemplo, para renovar a pastagem.

Além de não queimar lixo, folhagens, galhadas e entulhos, próximos a lugares com área de vegetação. “Esse tipo de material deve ser destinado para o local certo”, destacou. A maioria dos casos de queimadas, que se tornam incêndios em vegetação decorre de ação humana, muitas vezes em locais de difícil acesso, o que ocasiona impossibilidade de resposta por parte dos serviços de emergência.

"Dessa forma, além de cometerem uma ação criminosa, ao colocar fogo para a limpeza do campo, o indivíduo coloca a si e a seus vizinhos em risco potencial real, pois em muitos casos pode provocar severos danos humanos e ambientais", finaliza Marcos. A Defesa Civil reforça a importância de seguir as dicas de prevenção para evitar o aumento de queimadas protegendo a população, a flora e a fauna das diferentes regiões do município.



Alguns cuidados necessários para coibir incêndios:

– Não atear fogo para limpeza de terrenos, lixo ou resto de podas de árvores;

– Após fumar, apagar o cigarro e descartá-lo em local adequado;

– Ao identificar um incêndio, procurar um local seguro, distante do fogo e da fumaça. Ligar para a Defesa Civil e indicar o local exato do incêndio, se possível, com pontos de referência.