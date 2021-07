A prefeita Fátima Pacheco recebeu os diretores da Cooperativa de Leite Macuco, com a finalidade da renovação da concessão, por mais 20 anos, para a atuação na Zona Especial de Negócios. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

A prefeita Fátima Pacheco recebeu os diretores da Cooperativa de Leite Macuco, com a finalidade da renovação da concessão, por mais 20 anos, para a atuação na Zona Especial de Negócios. Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 30/07/2021 17:34

QUISSAMÃ - Duas importantes parcerias que resultam na geração de empregos e renda foram seladas pela Prefeitura de Quissamã, nesta quinta-feira (29). A prefeita Fátima Pacheco recebeu os diretores da Cooperativa de Leite Macuco, com a finalidade da renovação da concessão, por mais 20 anos, para a atuação na Zona Especial de Negócios. Também foi assinado o acordo com coordenadores da empresa Alma Confecções para instalação no município.



A prefeita Fátima Pacheco ressalta que as parcerias são fruto do empenho de Quissamã na concretização de iniciativas de promoção do fortalecimento econômico local. “A permanência e planejamento de ampliação da cooperativa e a chegada de um novo empreendimento na área de confecção demonstram a consolidação de ações estratégicas que visam o fortalecimento da economia e o crescimento do município”, avaliou a prefeita Fátima Pacheco.

Publicidade



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso, também avaliou a assinatura das parcerias. “As ações representam significativos avanços no processo de revitalização do programa Quissamã Empreendedor. A expansão do Programa de Microcrédito e a atração de novas empresas são indicadores do fortalecimento da economia, e superação de adversidades em tempos de pandemia", ressaltou Mattoso.