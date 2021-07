Agora serão convocados 80 bolsistas para cursos gerais e cinco para medicina com bolsas que variam de 50% a 100%. - Foto: Reprodução.

QUISSAMÃ - A prefeita Fátima Pacheco anunciou nesta sexta-feira (30) o aumento de mais de 100% no número de vagas do Programa de Bolsas de Estudo da Prefeitura de Quissamã. Anteriormente, o programa previa 40 vagas — 38 para diversos cursos e duas para medicina — e agora serão convocados 80 bolsistas para cursos gerais e cinco para medicina com bolsas que variam de 50% a 100%.



"A educação é um vetor importante de desenvolvimento e de garantia da cidadania. Na medida que a gente forma, educa a nossa população, certamente o município desenvolve mais. Desde o primeiro mandato, temos priorizado os investimentos na educação. Investimos no Plano de Cargo e Carreira dos professores, criamos programas importantes no nosso primeiro mandato e entramos nesse segundo mandato com muitos investimentos na área da educação", frisou a prefeita Fátima Pacheco.



A secretária de Educação, Helena Lima, ressalta que educação emancipa e cria oportunidade e possibilidade para que a pessoa possa então ter uma vida plena. "O programa de Bolsas de Estudos é muito importante porque a gente estimula a continuidade dos estudos, entendendo que a educação é essencial desde o zero ano. Porque a gente investe na creche até a conclusão da graduação e também na vida acadêmica", destacou a secretária.

O processo seletivo do Programa de Bolsas de Estudo da Prefeitura de Quissamã possui critérios e o principal deles é a renda per capita. Foram 191 inscritos e 150 tiveram os processos deferidos. A Comissão de Seleção e Acompanhamento está avaliando os recursos apresentados e o resultado final será divulgado dia 5 de agosto.



"A gente formatou e enviou para a câmara um novo programa de bolsas, mais criterioso para fazer o que a gente está fazendo hoje: atender dentro dos critérios o maior número de quissamaenses. E como é dinheiro público e a gente não tem recurso para todos fazerem faculdade, priorizamos critérios. A renda familiar, às vezes, impede que o filho da pessoa com menor renda possa galgar maiores espaços na sociedade e o programa de bolsas visa fazer essa justiça social", concluiu a prefeita.