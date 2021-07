Os interessados devem procurar a secretaria do Ciep Brizolão 465 Dr. Amílcar Pereira da Silva, em Caxias. - Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - Termina na próxima quinta-feira (29) o prazo de renovação de matrículas e matrículas novas da Educação de Jovens de Adultos (EJA) para o segundo semestre de 2021. Os interessados devem procurar a secretaria do Ciep Brizolão 465 Dr. Amílcar Pereira da Silva, em Caxias, de segunda a quinta-feira, das 8h às 13h. São oferecidas vagas da I a IX fase da EJA.



A diretora pedagógica da EJA, Jandra Machado, explica que para a renovação de matrícula os alunos devem estar com a documentação em dia (não dever histórico), telefone e endereços atualizados, e em caso de ter mudado, comprovante do novo endereço.

Já para matrículas novas, os futuros alunos devem apresentar: xerox da certidão de nascimento, xerox do CPF e identidade do responsável (no caso do aluno menor de 18 anos); xerox do comprovante de residência; declaração ou histórico da escola que estudou; e uma foto 3×4.