Nas duas competições, Cláudio Freitas competiu na categoria Open.Foto: Divulgação.

Publicado 26/07/2021 20:39

QUISSAMÃ - O surfista quissamaense Cláudio Freitas, contemplado pelo Bolsa Atleta Quissamã, vem apresentando resultados expressivos na temporada 2021. Depois da terceira colocação na primeira etapa do Circuito Capixaba Amador da Superliga de Surf (SLS), em Jacaraípe, agora foi a vez de levantar o troféu de campeão da 1° etapa do circuito profissional da SLS do Espírito Santo, no domingo (25), nas ondas da Praia do Morro,Guarapari. Nas duas competições, Cláudio competiu na categoria Open.



O evento contou com 76 atletas sendo do Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. As próximas etapas do circuito profissional da Superliga de Surf Capixaba ocorrem em Jacaraípe, Praia de Carapebus, Pontal do Ipiranga e Praia de Ulé.

“Os resultados são fruto de muita dedicação e treinamento. Estou feliz por mais vez levar o nome de Quissamã, com a conquista da etapa”, comemorou Cláudio Freitas. Confira a classificação da 1ª etapa:



1°Claudio Freitas - Quissamã

2°Felipe Lacerda

3°Deyvison Ferreira

4°Marcelo Mesquita