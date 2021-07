A cidade é a primeira da região, e uma das primeiras do estado do Rio, a disponibilizar a campanha de vacinação contra a Covid-19 para essa faixa etária. - Foto: Divulgação.

A cidade é a primeira da região, e uma das primeiras do estado do Rio, a disponibilizar a campanha de vacinação contra a Covid-19 para essa faixa etária.Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - O município de Quissamã, no Norte Fluminense, vai realizar um mutirão para vacinar a população em geral de 18 a 23 anos contra a Covid-19. A ação acontece na próxima quarta-feira (28), no Ginásio Poliesportivo da cidade em dois horários: 9h às 11h para pessoas de 21 a 23 anos e 14h às 16h, para 18 a 20 anos.

É necessário apresentar carteira de identidade, CPF e cópia do comprovante de residência. A cidade é a primeira da região, e uma das primeiras do estado do Rio, a disponibilizar a campanha de vacinação contra a Covid-19 para essa faixa etária. Além do mutirão de quarta-feira, entre terça-feira (27) e sexta-feira (30) outros grupos também devem ser imunizados no município.

Iniciada em janeiro, a campanha de vacinação contra a Covid-19 já imunizou 15.602 pessoas, sendo 62% da população de Quissamã, com pelo menos a 1ª dose. A campanha já vacinou 100% de diversos grupos prioritários, como idosos, profissionais da Saúde, forças de segurança, além de comorbidades.



"Temos a satisfação de baixar a vacinação para a população geral de 18 anos. Isso só está sendo possível graças ao nosso planejamento, feito com base nas informações atualizadas da Secretaria de Saúde. Recebendo as doses, vamos avançando cada vez mais com a campanha", explica a coordenadora da imunização, Natália Villaça.



Confira a programação da semana:

Terça-feira (27)

9h às 10h30 - ESF Barra do Furado

14h às 15h30 - ESF Santa Catarina

População Geral de 24 a 29 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses)

_________________

Quarta-feira (28)

9h às 11h - Ginásio Poliesportivo (Para usuários da ESF's Centro, Caxias, Matias e Carmo)

População Geral de 21 a 23 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses)

14h às 16h - Ginásio Poliesportivo (Para usuários da ESF's Centro, Caxias, Matias e Carmo)

População Geral de 18 a 20 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses)

_________________

Quinta-feira (29)

9h às 10h30 - ESF Caxias

2ª Dose Comorbidades

14h às 15h - ESF Morro Alto

Comorbidades (2ª Dose)

População Geral de 24 a 29 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses)

________________

Sexta-feira (30)

9h às 10h - ESF Machadinha

População Geral de 24 a 29 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses)

10h30 às 11h30 - ESF Alto Grande

Comorbidades (2ª dose)

População Geral de 24 a 29 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses)