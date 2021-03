Novas restrições que serão instituídas por decreto, após o pronunciamento do prefeito Welberth Rezende. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 23/03/2021 20:17 | Atualizado 23/03/2021 21:01

MACAÉ - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende apresentará à população, nesta quarta-feira (24), através de transmissão ao vivo em sua rede social às 20h, as novas restrições que serão instituídas por decreto que será publicado no Diário Oficial do Município. O pronunciamento terá base em recomendações apresentadas pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva Núcleo Macaé do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), que reforçam o enfrentamento ao contágio local do coronavírus nesta atual fase de “bandeira vermelha” do município.

Em nota oficial, a prefeitura informou que adotará novas medidas restritivas sobre as atividades econômicas não essenciais e a circulação de pessoas em áreas públicas da cidade. Nesta terça-feira (23), o município anunciou que a evolução rápida do quadro clínico e a faixa etária mais jovem dos pacientes internados em estágio grave representam, hoje, o novo perfil da pandemia da Covid-19 em Macaé, um cenário que dá base às medidas restritivas adotadas pelo governo para reduzir os índices de circulação e contágio do vírus na cidade.

Nesta atual fase, adolescentes e adultos com idade entre 55 e 60 anos representam mais de 50% do número de pacientes internados nos leitos de CTI da rede de saúde em Média e Alta Complexidade, um perfil diferente do identificado no primeiro pico da pandemia, em 2020, como alerta o secretário adjunto de Média e Alta Complexidade, Antônio Fábio Tostes Linhares Soares.



“Hoje existe um novo perfil de contágio, onde a evolução do quadro clínico para o estágio grave ocorre em quatro dias, em pacientes com faixa etária mais jovem. No início da pandemia, esse processo ocorria em sete dias, na incidência de pessoas idosas”, explica o secretário.