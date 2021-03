Anjo Gabriel Reprodução de Internet

25/03/2021

Rio - Nesta quinta-feira é celebrado o dia da Anunciação da encarnação do Filho de Deus. Segundo a Igreja Católica, foi nesta data, exatamente nove meses antes do Natal, que o Anjo Gabriel revelou à Virgem Maria que ela era cheia de graça e escolhida para ser a mãe de Jesus.



Oração do Anjo Gabriel



Ó poderoso Arcanjo São Gabriel, a vossa aparição à Virgem Maria de Nazaré trouxe ao mundo, que estava mergulhado em trevas, luz. Assim falastes à Santíssima Virgem; “Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo… O filho que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo”.



São Gabriel, intercedei por nós junto à Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, Salvador. Afastai do mundo as trevas da descrença e da idolatria. Fazei brilhar a luz da fé em todos os corações. Ajudai a juventude a imitar Nossa Senhora nas virtudes da pureza e da humildade. Dai força a todos os homens contra os vícios e o pecado. São Gabriel! Que a luz da vossa mensagem anunciadora da Redenção do gênero humano, ilumine o meu caminho e oriente toda a humanidade rumo ao céu.

São Gabriel, rogai por nós. Amém.