Por O Dia

Publicado 11/03/2021 15:02

Rio - São Rafael Arcanjo é protetor dos médicos, farmacêuticos, das enfermeiras e dos jovens. O arcanjo conduz a humanidade curando as doenças físicas e espirituais. Está precisando alcançar uma graça? Conheça a oração de São Rafael Arcanjo.

Ficai conosco, ó arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus! Afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito e trazei-nos a saúde e toda plenitude de vida prometida por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.