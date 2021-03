Por O Dia

Publicado 19/03/2021

Rio - Você sabia que as pessoas nascidas nesta sexta-feira (19) não têm anjo? Aliás, não só nesta data, mas também em outros quatro dias do ano. A oraculista Tati Sebenello explica que esses seres, oriundos de 5 de janeiro, 19 de março, 31 de maio, 12 de agosto e 24 de outubro, são chamados de “Senhores dos Sacrifícios” ou “Gênios da Humanidade”. A presença deles altera positivamente a energia do ambiente com alegria, amor, paz e espiritualidade.

De acordo com a Cabala, existem 72 anjos à disposição dos humanos e cada um deles rege cinco dias do ano. Então, 360 estão cobertos com a proteção de um ser angelical. Assim, sobram cinco dias. Tati Sebenello diz que o papel desses seres na vida das pessoas é de trazer paz, alertar e mostrar as possibilidades. “Cada data rege um elemento, que representa o que as pessoas vão ser beneficiadas nas suas vidas, trazendo luz, conhecimento e propósito. Apesar de não terem anjo da guarda, os nascidos nesses cinco dias têm uma conexão angelical muito alta. São um pilar de luz que ilumina a humanidade”, aponta.Ainda segundo Tati, mesmo sem ter um anjo específico, os oriundos dessas datas podem se apegar a um que eles tenham afinidade. Além disso, podem pedir a proteção e se conectar com o ser angelical que rege o horário de nascimento. Não existe uma explicação sobre o porquê desses dias, mas as pessoas são escolhidas porque têm uma espécie de “bônus” com a espiritualidade. “Eles vêm à Terra para ajudar a humanidade a evoluir e progredir, mas é um sacrifício muito grande. Normalmente, eles já têm uma evolução muito grande, alguns nem precisariam reencarnar. É uma dádiva vir ao mundo nessas datas e é uma missão muito árdua, uma vez que existem forças contrárias tentando fazer com que essas pessoas não executem o compromisso delas.”A oraculista afirma que essa outra face do dom recebido pelos Gênios da Humanidade existe por conta de alguns anjos que caíram e se tornaram contrários aos ensinamentos de Deus. Se as pessoas que nascem com esse dom deixam ser dominadas pela influência deles, pelo desrespeito, raiva, mágoa e ódio, elas podem atrapalhar a missão cármica. “Quando compromisso não é cumprido, eles acabam se perdendo no propósito. Geralmente, quem está indo para o outro lado, acaba adquirindo um carma muito pesado por não estar ajudando os seres humanos”.Veja as características dos nascidos nessas cinco datas:Eles têm o poder voltado à materialidade e à prosperidade. São pessoas justas, perseverantes, moralistas, bons, pacíficos e calmos. Quando tomados pelo gênio contrário, se tornam impacientes e orgulhosos.Tati explica que o éter é a junção dos quatro elementos e, por isso, essa data é muito importante. Eles têm o poder de atração grande, são trabalhadores, pessoas fortes e honestas, que gostam de desafio e de compartilhar o conhecimento. Tem uma missão de vida ligada à espiritualidade. Quando tomados pelo gênio contrário, são violentos, egoístas, infiéis e descrentes.São claros, ótimos comunicadores, se expressam como ninguém, são determinados, tem leveza e fluidez. Agora, sob a influência do gênio contrário, assumem uma personalidade duas caras, se tornam falsos e egocêntricos.São adaptáveis, extrovertidos, gostam de chamar atenção, contagiam o ambiente com a presença. Tem o objetivo de buscar os sonhos e trazem o poder de renovação. Mas sob a influência do gênio contrário, eles ficam depressivos, desmotivados e opressores.São sentimentais, amorosos, passam confiança, dóceis, amáveis, costumam acalmar as pessoas. Eles conseguem ter uma palavra de conforto e alegria ao próximo. Todo mundo gosta de ter por perto, são maternais e paternais, tem uma energia que flui muito bem, porque dá colo, acarinha. Sob influência do gênio contrário, são insensíveis, desconfiados, rançosos e guardam mágoas.