Fachada da prefeitura de Quissamã/RJ.Foto: Divulgação.

Publicado 30/07/2021 15:56

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã espera terminar nesta sexta-feira, 30, a operação para o pagamento antecipado dos salários de julho dos servidores públicos municipais, iniciado nesta quarta-feira, 28, e dividido por áreas de atuação.



A expectativa do governo municipal é concluir o pagamento dos servidores que atuam nas secretarias de Educação; de Esporte e Juventude; de Cultura de Lazer; de Mobilidade Urbana; de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda; de Transporte; e de Comunicação Social.

De acordo com a prefeitura, o pagamento do salário foi dividido em 3 dias conforme as áreas de atuação dos servidores públicos municipais com objetivo de evitar aglomerações no período da pandemia do coronavírus.

Os primeiros beneficiados pela antecipação dos pagamentos foram os servidores das secretarias de Saúde; de Fazenda; de Obras, Serviço Público e Urbanismo; de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca; e de Governo; além da Coordenadoria de Defesa Civil; e do Gabinete da Prefeita.



Nesta quinta, 29, foi a vez dos servidores da Procuradoria Geral do Município; da Controladoria Geral do Município; e das secretarias de Administração; de Segurança Pública; e de Assistência Social; além da Coordenadoria Especial de Habitação; e Guarda Municipal. “A recomendação é para que os servidores, em caso de possibilidade, optem pelos meios digitais para as movimentações bancárias”, pediu o governo municipal.