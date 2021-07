Jovens são vacinados contra a Covid-19 em Quissamã. - Foto: Divulgação.

Jovens são vacinados contra a Covid-19 em Quissamã. Foto: Divulgação.

Publicado 30/07/2021 16:43

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã atingiu uma meta muito importante na luta contra a Covid-19. Nesta quarta-feira (28), a secretaria Municipal de Saúde realizou a imunização da faixa etária de 18 a 23 anos em um mutirão no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha. Durante todo o dia, 1.350 pessoas foram vacinadas. A prefeita Fátima Pacheco acompanhou a ação e reafirmou o compromisso do município em vacinar toda a população.



“Hoje é um dia muito importante para nós, pois com planejamento e organização, Quissamã está entre os primeiros municípios do Estado a vacinar essa faixa etária. Com a vacina no braço, a população voltará a sorrir e essa será única maneira para que possamos sair dessa situação de risco que nos encontramos. Definitivamente, é uma grande conquista”, disse Fátima Pacheco.

A subsecretária de Saúde, Sabrine Pereira, também fez questão de marcar presença nesse dia tão especial. “Estamos muito felizes por termos sido pioneiros mais uma vez e termos chegado com a vacina para os jovens com idade entre 18 e 23 anos. Precisamos agradecer a equipe da saúde, que está sendo imbatível e também a população que está vindo se vacinar, pois essa é a única maneira de termos esperança num futuro melhor”, afirmou Sabrine.



Doses aplicadas seguindo plano do SUS

O município de Quissamã seguiu rigorosamente o plano de aplicação de doses preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a Secretaria de Saúde, as informações atualizadas dos usuários nos postos de saúde também foram essenciais para chegar à faixa etária de 18 a 23 anos o mais rápido possível.



“Estou muito emocionada de poder ver no ginásio poliesportivo vários pais, acompanhando seus filhos nesse dia tão importante para a população quissamaense. Nunca faltou gestão e fé para alcançar essa marca. Não posso deixar de parabenizar a prefeita Fátima Pacheco, a toda equipe de saúde e a população”, conta a vereadora, Simone Flores, que também acompanhou a mutirão nesta quarta.

Jovens conscientes com a importância da vacinação



David de Castro, estudante, estava muito empolgado com a oportunidade de ser vacinado em seu município. “A vacina é fundamental nesse momento em que vivemos, pois são mais de 500 mil mortos no território nacional. Devemos valorizar a prefeitura Quissamã, que se empenhou para sermos o primeiro município da região a vacinar jovens de 18 anos", disse David, de 18 anos.

Os colaboradores da saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, nas Unidades Básicas de Saúde e na vacinação, estavam felizes demais com a meta alcançada pelo município.



“É muito gratificante chegar nessa idade. Os jovens de 18 a 23 anos estavam muito ansiosos pelo dia deles e num esforço conjunto entre vários órgãos, Quissamã alcança essa faixa etária. Parabéns a todos aqueles que acreditam que apenas a vacina é capaz de salvar vidas”, finalizou Natália Vilaça, coordenadora da Imunização.