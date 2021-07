A prefeita Fátima Pacheco e a secretária de Educação, Helena Lima, acompanharam a entrega na Creche Municipal Júlia Pessanha de Souza, no Sítio Quissamã, e conversaram com os responsáveis. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

A prefeita Fátima Pacheco e a secretária de Educação, Helena Lima, acompanharam a entrega na Creche Municipal Júlia Pessanha de Souza, no Sítio Quissamã, e conversaram com os responsáveis. Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

QUISSAMÃ - Um importante reforço na alimentação dos alunos da rede municipal de ensino de Quissamã, no Norte Fluminense, neste período de pandemia da Covid-19, o Kit Merenda Escolar foi entregue nesta sexta-feira (30) aos pais dos alunos da Educação Infantil e Educação Especial. A prefeita Fátima Pacheco e a secretária de Educação, Helena Lima, acompanharam a entrega na Creche Municipal Júlia Pessanha de Souza, no Sítio Quissamã, e conversaram com os responsáveis.



O Kit Merenda Escolar vai complementar outro benefício já concedido, durante a pandemia, pela prefeitura de Quissamã aos alunos: o cartão nutricional, no valor de R$ 70 mensalmente. "É mais uma ação para qualificar a alimentação das nossas crianças. Temos um kit bem estruturado, seguindo a dieta necessária para a faixa etária. Uma criança bem formada, bem amada, bem protegida, bem alimentada certamente será um adulto mais desenvolvido", disse a prefeita Fátima Pacheco.

A secretária de Educação destacou que o kit foi elaborado pelo Departamento de Nutrição da pasta. O kit merenda da Educação Infantil é composto por três latas de leite em pó; uma caixa de aveia; uma lata de Fortini; e quatro quilos de polpas da fruta (morango; uva; laranja ou acerola; maracujá ou abacaxi).



"Nossa equipe de nutricionistas está sempre muito atenta ao que a gente pode oferecer às nossas crianças. Juntamente com o kit, os pais e responsáveis receberam um folder informando a melhor forma para utilizar a merenda no desjejum, lanche da tarde. O suplemento, por exemplo, contém Ômega 3 para que as nossas crianças estejam mais nutridas e consequentemente tenham mais energia para desenvolver tudo aquilo que podem dentro da etapa que elas estão", reforçou Helena Lima que informou ainda a entrega do suplemento, que ocorrerá nos próximos dias.

Nova creche em Quissamã



Inaugurada em 12 de junho, dia do aniversário da cidade, a Creche Municipal Júlia Pessanha de Souza, situada no Sítio Quissamã, tem capacidade para receber 125 alunos com idades de zero a 2 anos e 11 meses e foi construída em parceria com o Ministério da Educação.

Nesta sexta, a prefeita Fátima Pacheco, a secretária Helena Lima e a direção da unidade trataram sobre os protocolos no retorno das aulas presenciais e os pais preencheram formulários: saúde do educando; opção do ensino híbrido ou remoto; transporte escolar e ainda houve a entrega dos módulos do Maternal I.



"Esse encontro é muito importante, estamos há um ano e meio afastados por conta da pandemia, e estamos aqui para tratar do retorno das aulas e fazer a entrega dos kits. Essa é a maior creche do município, devidamente equipada com toda a estrutura necessária para oferecer o melhor aos alunos. Durante um tempo a gente tinha um entendimento de que creche era lugar que colocávamos os nossos filhos para a gente trabalhar. Esse é um dos motivos, mas principalmente porque é na creche que a criança aprende a dar os primeiros passos na sua trajetória na educação”, destacou a prefeita Fátima Pacheco que detalhou a construção de uma creche em Barra do Furado.

Mãe de Cecília, Mariana Azevedo agradeceu a equipe da Creche Municipal Júlia Pessanha de Souza. “Desde a primeira vez que vim aqui, fazer a matrícula, eu estava com medo por conta da pandemia. Na ocasião, escolhi pelo ensino remoto, sendo que nessa reunião decidi mudar para o modelo híbrido. Durante esse tempo, tive acesso aos professores e à equipe pedagógica e essa mudança, hoje, é pela confiança em toda a equipe”, disse Mariana.



O vereador Ailson Barreto participou da entrega na creche e elogiou a Prefeitura de Quissamã pelas ações na área da educação. “Temos o prazer de receber esses projetos, pois são em benefício da população, são em benefício daqueles que durante anos não eram vistos. Quissamã está investindo na política de inclusão das crianças na educação desde os seis meses de idade”, frisou o vereador.