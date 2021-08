A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, se reuniu com o secretário de Estado de Educação do Rio, Alexandre Valle, nesta segunda-feira (2). - Foto: Divulgação.

A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, se reuniu com o secretário de Estado de Educação do Rio, Alexandre Valle, nesta segunda-feira (2). Foto: Divulgação.

Publicado 02/08/2021 19:59

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, se reuniu com o secretário de Estado de Educação do Rio, Alexandre Valle, nesta segunda-feira (2). O encontro, realizado na capital, tratou de diversas pautas para o desenvolvimento do ensino no município, entre elas o investimento de R$ 1 milhão no setor, através do Programa de Valorização e Incentivo ao Aprimoramento da Educação Básica (Proviaeb).

A secretária municipal de Educação, Helena Lima, e a controladora geral do município, Cecília da Cruz Pelicioni, também participaram da reunião. O valor do investimento do Proviaeb é fruto de uma premiação, já que o município ficou entre os melhores do estado na nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2019. Quissamã atingiu a maior média do Ideb desde que o índice foi instituído, com 6,1, ultrapassando inclusive a meta projetada para o ano de 2025.

Publicidade



"Tratamos a Educação como prioridade em nosso município, por isso alcançamos resultados positivos nos últimos anos. Esse investimento do Governo do Estado, baseado na nota do Ideb, é um reconhecimento e também uma grande oportunidade para qualificar cada vez a Educação em Quissamã. Continuaremos trabalhando para garantir a valorização de profissionais e alunos em nossa rede de ensino", disse a prefeita Fátima Pacheco, agradecendo o apoio do secretário Alexandre Valle e do governador Cláudio Castro.