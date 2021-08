Entre os esportes individuais, nesta segunda (2) os atletas do tiro com arco reiniciaram os treinamentos para felicidade dos participantes e instrutores. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 02/08/2021 20:06

QUISSAMÃ - Em Quissamã, a celeridade na vacinação da população e a diminuição dos números de casos e internações por Covid-19 possibilitaram o retorno de algumas modalidades esportivas individuais das escolinhas oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, como: ginástica, tiro com arco, tênis, beach tênis, treinamento funcional e academia.



A secretária de Esporte e Juventude Isis das Chagas comentou a retomada das atividades. “Todos as medidas de segurança, higiene e distanciamento são adotadas. A prática de atividades esportivas se torna ainda mais importante neste momento, contribuindo para a saúde física e qualidade de vida”, avaliou Isis.

Entre os esportes individuais, nesta segunda (2) os atletas do tiro com arco reiniciaram os treinamentos para felicidade dos participantes e instrutores. O jovem Leandro Carlos Duarte, 15 anos, falou sobre o retorno.

“Praticar esportes é sempre importante em qualquer idade. Em Quissamã isso é possível com o incentivo da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude. Agora é pensar em treinar firme para estar preparado quando as competições chegarem”, comemorou Leandro.