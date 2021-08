A realização do Festival Gastronômico, com comidas típicas de festa junina, foi avaliada positivamente pelos participantes. - Foto: Reprodução.

Publicado 02/08/2021 20:18 | Atualizado 02/08/2021 20:19

QUISSAMÃ - Comerciantes que atuaram no Festival Gastronômico, dentro da programação do Arraiá de Quissamã, realizado no início do mês de julho de forma online, participaram de um encontro na Casa do Empreendedor, com as presenças do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso, e da secretária de Turismo e Lazer, Kitiely Freitas, na última semana.



A realização do Festival Gastronômico, com comidas típicas de festa junina, foi avaliada positivamente pelos participantes. A iniciativa levou em consideração o impacto que o isolamento social, em função da Covid-19, acarreta para os negócios.

“Foi uma ótima experiência, que possibilitou o impulsionamento das vendas em um momento delicado para os comerciantes. Acredito na realização de novas edições”, observou o comerciante Kiko Wagner. O pensamento foi compartilhado pelo também comerciante Fábio Moraes. “O incentivo do Poder Público foi fundamental para o sucesso do festival, e a possibilidade de novas edições é animadora”, complementou Moraes.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso, a viabilidade do projeto se configura em mais uma oportunidade para a aplicação do Viver Quissamã, programa que tem entre suas diretrizes despertar a promoção das vocações naturais, ecologia, gastronomia e tradições da cidade. “Desenvolver o potencial interno é o primeiro passo para novos eventos que serão ofertados aos turistas, com inúmeras possibilidades”, explicou Mattoso.

A secretária de Turismo e Lazer, Kitiely Freitas, comentou o Festival Gastronômico.“A ideia foi abraçada pela população e comerciantes. A meta é sempre pensar no fortalecimento do turismo e no comércio local”, concluiu Kitiely Freitas.