Secretários e representantes dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Campos, Cardoso Moreira, Italva, Quissamã e São Francisco de Itabapoana se reuniram para preparar edital. - Foto: Divulgação.

Secretários e representantes dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Campos, Cardoso Moreira, Italva, Quissamã e São Francisco de Itabapoana se reuniram para preparar edital.Foto: Divulgação.

Publicado 02/08/2021 21:00 | Atualizado 02/08/2021 21:02

QUISSAMÃ - O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) está se preparando para participar do edital para o programa Bioeconomia Brasil – Sociobiodiversidade, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), direcionado aos consórcios públicos.

A pauta foi abordada durante a reunião da Câmara Técnica Setorial de Gestão de Agricultura, nesta segunda-feira (2), com a presença de gestores da pasta da Agricultura dos municípios consorciados.

Lançado no último mês, o edital visa selecionar projetos para o desenvolvimento de atividades com a finalidade de fortalecer a bioeconomia, envolvendo pequenos e médios produtores rurais e agricultores familiares dos municípios consorciados.

Publicidade

Dentre os objetivos do “Fortalece Sociobio” está a valorização do meio rural a partir dos produtos, serviços e processos associados à sociobiodiversidade das comunidades rurais. O diretor de Programas, Projetos e Integração, Ézio Tavares, relatou que as diretrizes estabelecidas para elaboração vão de encontro com a aptidão característica dos oito municípios consorciados.



“É importante frisar que a escolha do tema foi feita democraticamente entre os secretários de Agricultura em outra ocasião, quando foi discutido as possibilidades de projetos que envolvessem todos os municípios consorciados. Hoje realizamos um alinhamento de um desses temas previamente acordados, já desenhando o escopo do projeto para submissão”, destacou o Ézio Tavares.

Publicidade



Dentre outras pautas abordadas na reunião, foram debatidos assuntos relacionados ao programa do Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi-Poa), que está sendo implantado no consórcio para atender os municípios, além da definição feita pelos secretários na escolha dos equipamentos a serem adquiridos pela emenda parlamentar coletiva da Bancada do Rio de Janeiro, destinada ao Cidennf, aproximadamente no valor de R$ 4,6 milhões.



Estiveram presentes os secretários e representantes dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Campos, Cardoso Moreira, Italva, Quissamã e São Francisco de Itabapoana, cidades as quais o Cidennf conta atualmente.