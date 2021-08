A prefeita Fátima Pacheco foi agraciada com o título de Mérito Político concedido pela Câmara Municipal de Vereadores. - Foto: Adilson Santos.

A prefeita Fátima Pacheco foi agraciada com o título de Mérito Político concedido pela Câmara Municipal de Vereadores. Foto: Adilson Santos.

Publicado 03/08/2021 22:15 | Atualizado 03/08/2021 22:17

QUISSAMÃ - A prefeita Fátima Pacheco foi agraciada com o título de Mérito Político concedido pela Câmara Municipal de Vereadores. A entrega aconteceu em sessão solene, na tarde desta terça-feira (3), no auditório do IFF Quissamã. A sessão comemorativa aos 32 anos de emancipação político-administrativa de Quissamã foi transmitida online, e marcou ainda a abertura do segundo semestre das atividades legislativas na presença de vereadores, homenageados, familiares e do vice-prefeito Marcelo Batista.



"Tenho muito orgulho de pertencer à classe política e hora nenhuma o fato de ser política me coloca numa situação vexatória ou intimidativa. Ao contrário, é na política que a gente tem conseguido, ao lado de tantas pessoas, promover o bem coletivo. Cuidaremos das pessoas na saúde, na assistência, na educação, na segurança, e em todas as políticas públicas. Esse título é de todos nós porque ninguém faz nada sozinho", declarou a prefeita Fátima Pacheco que recebeu o título do presidente da Câmara, Marcinho Pessanha, e da vereadora Simone Flores.

A tarde de homenagens reconheceu ainda o trabalho dos profissionais da saúde, em especial neste momento de pandemia. “Gostaria de entregar essa placa a cada médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, mas a homenagem é representativa. Essa homenagem também é à prefeita e a toda gestão do município porque fizeram um trabalho de excelência, um trabalho com base na boa ciência”, frisou Marcinho Pessanha.



A subsecretária de Saúde, Sabrine Pereira, também agradeceu aos profissionais da Saúde e reforçou o compromisso de toda equipe em cuidar da população. "Hoje é um dia muito especial. Vivemos momentos difíceis e a equipe se uniu para trabalhar em prol da população. Implementamos várias ações (CTR, hospital de campanha) e avançamos como referência em saúde mais uma vez. E agora Quissamã é mais uma vez referência e avança na vacinação e chegamos à faixa etária de 18 anos. É um avanço muito importante, pois mais de 67% da população foi vacinada com pelo menos a primeira dose", destacou a subsecretária.

A sessão solene trouxe ainda homenagens ao prefeito de Macaé, Welberth Rezende; à secretária de Educação de Quissamã, Helena Lima; à Guarda Civil Municipal; aos profissionais de Higienização das unidades de saúde; ao Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e ao fotógrafo da Secretaria de Comunicação Social, Phillipe Moacyr.