A imunização foi destinada a todos os usuários das ESFs do Centro, Caxias, Matias e Carmo.Foto: Divulgação.

Publicado 03/08/2021 22:24 | Atualizado 03/08/2021 22:25

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta terça-feira (3), no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha, a repescagem da vacinação contra a Covid-19 para os jovens a partir dos 18 anos. A imunização foi destinada a todos os usuários das ESFs do Centro, Caxias, Matias e Carmo.



“O objetivo é finalizar o calendário para que todos estejam vacinados o mais rápido possível e, aos poucos, a vida volte ao normal, mesmo que seguindo os protocolos de Saúde”, declarou a coordenadora de Imunização, Natália Villaça. O estudante Kaique Souza dos Santos, de 18 anos, estava ansioso para tomar a primeira dose da vacina, mas perdeu a primeira oportunidade.

“Eu tinha tomado a vacina da gripe e, por isso, tive que esperar 15 dias. Ainda bem que a prefeitura fez essa repescagem hoje, pois assim não fiquei de fora”, declarou. Para se vacinar, é necessário apresentar o CadSUS, a carteira de identidade, CPF e cópia de um comprovante de residência. A campanha já vacinou 100% de diversos grupos prioritários, como idosos, profissionais da Saúde, forças de segurança, além das comorbidades.



Confira a programação desta semana:

Quarta-feira (4)



9h às 10h - ESF Alto Grande

População Geral de 18 a 23 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses)

14h às 16h - ESF Carmo

2ª dose de comorbidades (apresentar cartão com a data da 1ª dose)

Quinta-feira (5)

9h às 10h - ESF Barra do Furado

População Geral de 18 a 23 anos

2ª dose de comorbidades (apresentar cartão com a data da 1ª dose)

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses)

14h às 15h - ESF Matias

2ª dose de comorbidades (apresentar cartão com a data da 1ª dose)



Sexta-feira (6)

9h às 9h30h - ESF Machadinha

10h às 11h - ESF Santa Catarina

População Geral de 18 a 23 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses)