Prefeito de Conceição de Macabu Walmir Lessa, governador Claudio Castro e o secretário de Saúde macabuense, Pedro Folly. Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 05/08/2021 20:05 | Atualizado 05/08/2021 20:06

CONCEIÇÃO DE MACABU - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, chegou por volta das 16h40 desta quinta-feira (05) em Conceição de Macabu. Castro e comitiva foram recebidos pelo prefeito da cidade, Valmir Lessa, secretários e vereadores no gabinete da Prefeitura. O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Jair Bittencourt, também esteve presente.

Em primeira mão, Castro anunciou a construção de 80 casas populares na cidade. A obra, segundo o governador, gera em torno de 6 milhões de reais. Além disso, assinou um termo de cofinanciamento, de R$10 milhões, que garante 50 leitos hospitalares para a cidade, que devem ser utilizados na nova unidade hospitalar que o município poderá ganhar.

"Vai ajudar muito a população não só da cidade, mas de toda a região. A gente entende que vai ser importantíssimo para esse desenvolvimento regional. A gente sabe o quanto a saúde é fundamental para que daqui a pouco a gente possa a ter empresas, empregos. Tem que ter saúde, educação, uma infraestrutura de qualidade. É isso que estamos trazendo com esse programa, o Governo Mais Presente, destacou.

O governador do estado também anunciou duas reformas para o município, a do prédio da Câmara Municipal e da Praça José Bonifácio Tassara, no Centro. O prefeito, Valmir Lessa, não escondeu a felicidade. "Uma alegria, uma satisfação enorme ter recebido aqui o governador. Todos ouviram da sua própria boca o que eu gostaria tanto de ouvir. E como prefeito, tudo que mais desejo é buscar recursos para oferecer para a população condições dignas de vida", disse.

Antes de chegar à cidade, Castro passou por Macaé, onde lançou o Programa Limpa Rio e assinou outros documentos que garantem benefícios para a população Macaense. O governador do estado seguiu para Carapebus e Quissamã. Já nesta sexta (6), Cláudio Castro estará em Campos dos Goytacazes e em municípios que fazem parte da região Noroeste.