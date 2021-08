O programa foi lançado pelo governador do Rio, Cláudio Castro; a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco; e o secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

O programa foi lançado pelo governador do Rio, Cláudio Castro; a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco; e o secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz.Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 06/08/2021 10:37

QUISSAMÃ - A cidade de Quissamã, no Norte Fluminense, foi escolhida para sediar o projeto-piloto do Programa Rio Milho, de desenvolvimento e cultivo do alimento no estado do Rio. O programa foi lançado nesta quinta-feira (5) pelo governador do Rio, Cláudio Castro; a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco; e o secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz durante solenidade do “Governo Mais Presente” no Parque de Exposições Renato Queirós Carneiro da Silva.



"O governador colocou a política no lugar da política. A política é o gesto de ouvir, dialogar, dar resposta, de receber. A nossa palavra é de gratidão. Hoje o senhor está aqui entregando algo histórico, estabelecendo vínculo com a nossa cidade, lançando programas importantes, principalmente na área da agricultura, segmento tão importante para a economia do município", frisou a prefeita Fátima Pacheco.

Publicidade



Durante o evento, Cláudio Castro assinou a autorização para as obras de revitalização da RJ-196, anunciou a parceria com o município para ampliação da unidade e implantação de uma creche na Escola Municipal Felizarda Maria Conceição de Azevedo, em Machadinha e também a construção do torre do mirante do Parque Nacional da Restinga Jurabatiba e destacou a importância do interior para o fortalecimento do estado do Rio.



"Agricultura é sobrevivência, família e necessita de apoio para melhorar e evoluir. O agricultor de Quissamã vai contar com apoio levando em consideração as suas características de produção", disse o governador que entregou ainda cheques do Agrofundo a pequenos produtores da região. A primeira-dama do Estado, Analine Castro, fez ainda a entrega à prefeita Fátima Pacheco do selo Pet Friendly tornando Quissamã o primeiro município das regiões Norte e Noroeste Fluminense a contar com a certificação estadual.

Publicidade



Pioneirismo do Rio Milho e entrega de DAP aos pescadores da Z-27



O secretário estadual de Agricultura destaca que Quissamã foi escolhida para o início do Projeto Rio Milho e que vai servir de modelo para todo o Estado. “Vamos oferecer semente, know-how e colheitadeira, objetivando o desenvolvimento dessa cultura tão importante e necessária”, frisou Marcelo Queiroz.

A presidente da Colônia de Pescadores Z-27/Quissamã, Rosimeri Ribeiro, recebeu do Governo do Estado, através da Fiperj, a Declaração de Aptidão – DAP Jurídica – ao PRONAF a pescadores artesanais e aquiculturas familiares. O documento possibilita aos 142 pescadores associados comercializarem para merenda escolar, contas públicas e Exército.

Publicidade



Também participaram do evento o vice-prefeito, Marcelo Batista; o presidente da Câmara Municipal, Marcinho Pessanha; demais vereadores; secretários municipais; Secretaria de Estado das Cidades, Uruan Cintra ; secretário de Estado de Governo, Rodrigo Bacellar; secretário de Estado de Infraestrutura, Max Lemos; presidente da Fiperj, Ricardo Ganem; presidente da Pesagro, Paulo Renato Marques ; secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah e o secretário de Estado de Desenvolvimento Social e de Trabalho e Renda, Leo Vieira.